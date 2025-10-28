البنك العربي ولاليغا يقدّمان الكلاسيكو في المدرج الروماني

وشهدت الفعالية التي أقيمت بعنوان "الكلاسيكو التاريخي" والمقدمة من لاليغا والبنك العربي، حضور صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الى جانب مشاركة نحو ثلاثة آلاف مشجع.
ومن خلال هذه الفعالية الحصرية قدّم البنك العربي ولاليغا إي إيه سبورتس تجربة فريدة لعشاق كرة القدم تضمنت أنشطةً ترفيهية وتفاعلية قبل المباراة، حيث امتلأ المكان بأجواء مفعمة بالحيوية والحماس في مناطق مخصصة لتفاعل الجماهير، شملت أنشطة متنوعة، مما أضفى طابعا استثنائياً قبل المباراة وبعدها.
وفي تعليقها على هذه الفعالية، قالت مايتي بينتورا، مديرة المكتب الإقليمي ل-لايغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كانت فعالية "الكلاسيكو التاريخي" في عمّان تجربة مميزة بحق، وأبرزت الشغف العالمي بلاليغا في هذه المنطقة. إن استضافة هذا الحدث في المدرج الروماني، بالتعاون مع البنك العربي وأي أيه سبورتس، أتاحت لنا فرصة تقريب الجماهير أكثر من أجواء الكلاسيكو في موقع يجمع بين عبق التراث، وروح الرياضة، حيث أضفت طاقة الجماهير الأردنية طابعاً لا ينسى على هذه الامسية".
من جهتها قالت بلانكا فالديفيلسو، مفوضة ل-لايغا في الأردن: "الكلاسيكو أكثر من مجرد مباراة، إنه يُجسّد الشغف، والعاطفة والوحدة التي تُلهمها كرة القدم حول العالم. لقد كان استضافة هذه التجربة في مكانٍ تاريخي كالمدرج الروماني، بالتعاون مع البنك العربي، حدثاً مميزاً حقاً. لقد جعلت طاقة الجماهير الأردنية ودعم شركائنا هذا الحدث احتفالاً رائعاً بالرياضة والثقافة".
وفي ختام الأمسية، أضفى البنك العربي ولاليغا السعادة على الجماهير من خلال فعالية "توقع النتيجة"، حيث تم مكافأة المشاركين المحظوظين بقمصان فريق حصرية وكرات لاليغا الرسمية، في ختام مثالي لليلة مليئة بشغف كرة القدم والجوائز.
وكانت فعالية مشاهدة الكلاسيكو التاريخي الأكبر من نوعها على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تميزت بعرض كأس الدوري الإسباني ومناطق تفاعلية مخصصة للجماهير، لتجسد الليلة شغف كرة القدم ووحدتها التي تجمع المشجعين حول العالم.
ومن خلال هذه المبادرات، سيواصل البنك العربي والدوري الإسباني لكرة القدم تعزيز تواصلهما مع المشجعين في المنطقة، وتعزيز الروابط الثقافية التي تجمعهما بعشّاق كرة القدم.
لاليغا، هي أكبر نظام بيئي لكرة القدم في العالم. هي منظمة رياضية خاصة تتكون من 20 شركة رياضية عامة محدودة/أندية لاليغا إي إيه سبورتس، و22 ناديا في لاليغا هايبرموشين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات الوطنية لكرة القدم للمحترفين. لدى لاليغا أكثر من 258 مليون متابع حول العالم عبر 16 من منصات التواصل الاجتماعي، بـ 20 لغة مختلفة. يقع مقرها الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، ولديها أوسع شبكة دولية من أي مؤسسة رياضية، وهي موجودة في 35 دولة من خلال 8 مكاتب. تنفذ لاليغا عملها الاجتماعي من خلال مؤسستها وكانت أول رابطة كرة قدم احترافية في العالم تنشى دورياً للاعبي كرة القدم من ذوي التحديات الذهنية، يحمل مسمى: لاليغا جينوين مويبي.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الإسكان يطلق حملة استرداد نقدي لعملاء Iskan Youth وفرصة لربح سيارة
-
كابيتال بنك يوقّع اتفاقية قرض أخضر مساند الأكبر من نوعه بقيمة 135 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسات تمويلية دولية
-
"طلبات" الأردن: توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي
-
منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لـ "ملتقى الصنّاع" بنسخته الثانية
-
قيمة تداولات CFI تتجاوز 1.55 تريليون دولار في الربع الثالث، وتحقق رقماً قياسيًا شهريًا جديدًا في سبتمبر.
-
البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة “سنبلة 2025 "
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركزيْن الأول والثاني في رالي أوروبا الوسطى ولقب تويوتا الخامس على التوالي في بطولة المصنّعين
-
مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025