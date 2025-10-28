البنك العربي ولاليغا يقدّمان الكلاسيكو في المدرج الروماني

الوكيل الإخباري- قدم البنك العربي، الراعي المصرفي الرسمي ل-لاليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا إي إيه سبورتس)، واحدة من أبرز تجارب مشاهدة كرة القدم في الأردن، من خلال إقامة فعالية مشاهدة "الكلاسيكو" في المدرج الروماني التاريخي في عمّان، حيث اجتمع عشاق المستديرة لمتابعة المواجهة الكروية المثيرة بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

وشهدت الفعالية التي أقيمت بعنوان "الكلاسيكو التاريخي" والمقدمة من لاليغا والبنك العربي، حضور صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الى جانب مشاركة نحو ثلاثة آلاف مشجع.



ومن خلال هذه الفعالية الحصرية قدّم البنك العربي ولاليغا إي إيه سبورتس تجربة فريدة لعشاق كرة القدم تضمنت أنشطةً ترفيهية وتفاعلية قبل المباراة، حيث امتلأ المكان بأجواء مفعمة بالحيوية والحماس في مناطق مخصصة لتفاعل الجماهير، شملت أنشطة متنوعة، مما أضفى طابعا استثنائياً قبل المباراة وبعدها.



وفي تعليقها على هذه الفعالية، قالت مايتي بينتورا، مديرة المكتب الإقليمي ل-لايغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كانت فعالية "الكلاسيكو التاريخي" في عمّان تجربة مميزة بحق، وأبرزت الشغف العالمي بلاليغا في هذه المنطقة. إن استضافة هذا الحدث في المدرج الروماني، بالتعاون مع البنك العربي وأي أيه سبورتس، أتاحت لنا فرصة تقريب الجماهير أكثر من أجواء الكلاسيكو في موقع يجمع بين عبق التراث، وروح الرياضة، حيث أضفت طاقة الجماهير الأردنية طابعاً لا ينسى على هذه الامسية".



من جهتها قالت بلانكا فالديفيلسو، مفوضة ل-لايغا في الأردن: "الكلاسيكو أكثر من مجرد مباراة، إنه يُجسّد الشغف، والعاطفة والوحدة التي تُلهمها كرة القدم حول العالم. لقد كان استضافة هذه التجربة في مكانٍ تاريخي كالمدرج الروماني، بالتعاون مع البنك العربي، حدثاً مميزاً حقاً. لقد جعلت طاقة الجماهير الأردنية ودعم شركائنا هذا الحدث احتفالاً رائعاً بالرياضة والثقافة".



وفي ختام الأمسية، أضفى البنك العربي ولاليغا السعادة على الجماهير من خلال فعالية "توقع النتيجة"، حيث تم مكافأة المشاركين المحظوظين بقمصان فريق حصرية وكرات لاليغا الرسمية، في ختام مثالي لليلة مليئة بشغف كرة القدم والجوائز.



وكانت فعالية مشاهدة الكلاسيكو التاريخي الأكبر من نوعها على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تميزت بعرض كأس الدوري الإسباني ومناطق تفاعلية مخصصة للجماهير، لتجسد الليلة شغف كرة القدم ووحدتها التي تجمع المشجعين حول العالم.