بنك الإسكان يطلق حملة استرداد نقدي لعملاء Iskan Youth وفرصة لربح سيارة

وقد انطلقت الحملة في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول وستستمر حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي 2025، مشتملة على تقديم عدة جوائز للعملاء من مستخدمي البطاقات الائتمانية، ومن أبرزها استرداداً نقدياً شهرياً بنسبة 10% على مجموع مشترياتهم، كما سيحظى 200 رابح في كل شهر بالحصول على استرداد نقدي بنسبة 50% على المشتريات من مستخدمي بطاقات الدفع المباشر وبحد أقصى 100 دينار، بالإضافة إلى فرصة ربح سيارة لعميل واحد نهاية الحملة.
وتعد هذه الحملة جزءاً من سلسلة حملات متنوعة يسعى البنك من خلالها لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية لعملائه الشباب، بمنحهم العديد من المزايا والمكافآت الحصرية والجوائز القيمة، وذلك ضمن استراتيجية البنك التي يدعم من خلالها توجهات المجتمع نحو الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بدلاً عن النقد.
ويشار إلى أن برنامج Iskan Youth يعتبر من أهم برامج البنك المخصصة لتلبية احتياجات الشباب المصرفية والمالية والتي تساعدهم في التخطيط المالي ومتابعة مصاريفهم. ويقدم البرنامج تجربة مريحة وسهلة من خلال تطبيق إسكان موبايل” Iskan Mobile”؛ مع مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا الاستثنائية التي تشمل: فتح الحسابات البنكية دون حد أدنى للرصيد، وخدمات الدفع الرقمية بواسطة QR code، بالإضافة إلى خدمة تقسيم الفواتير بين الأصدقاء، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاءات التي يقدمها البرنامج على العديد من العمولات والرسوم البنكية، والحصول على المكافآت المقدمة من خلال إسكان كوينز، والخصومات المباشرة لدى المحلات والمتاجر التي تستهدف عملاء البرنامج، إلى جانب المشاركة في سحوبات جوائز حسابات التوفير.
-
أخبار متعلقة
-
البنك العربي ولاليغا يقدّمان الكلاسيكو في المدرج الروماني
-
كابيتال بنك يوقّع اتفاقية قرض أخضر مساند الأكبر من نوعه بقيمة 135 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسات تمويلية دولية
-
"طلبات" الأردن: توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي
-
منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لـ "ملتقى الصنّاع" بنسخته الثانية
-
قيمة تداولات CFI تتجاوز 1.55 تريليون دولار في الربع الثالث، وتحقق رقماً قياسيًا شهريًا جديدًا في سبتمبر.
-
البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة “سنبلة 2025 "
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركزيْن الأول والثاني في رالي أوروبا الوسطى ولقب تويوتا الخامس على التوالي في بطولة المصنّعين
-
مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025