بنك الإسكان يطلق حملة استرداد نقدي لعملاء Iskan Youth وفرصة لربح سيارة

الوكيل الإخباري- أطلق بنك الإسكان حملة استرداد نقدي مخصصة لعملاء برنامج Iskan Youth، وذلك على مشترياتهم التي يتم تسديد قيمتها باستخدام بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية التي يقدمها البرنامج، والمصمم خصيصاً لعملاء البنك من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-25 عاماً.

وقد انطلقت الحملة في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول وستستمر حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي 2025، مشتملة على تقديم عدة جوائز للعملاء من مستخدمي البطاقات الائتمانية، ومن أبرزها استرداداً نقدياً شهرياً بنسبة 10% على مجموع مشترياتهم، كما سيحظى 200 رابح في كل شهر بالحصول على استرداد نقدي بنسبة 50% على المشتريات من مستخدمي بطاقات الدفع المباشر وبحد أقصى 100 دينار، بالإضافة إلى فرصة ربح سيارة لعميل واحد نهاية الحملة.



وتعد هذه الحملة جزءاً من سلسلة حملات متنوعة يسعى البنك من خلالها لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية لعملائه الشباب، بمنحهم العديد من المزايا والمكافآت الحصرية والجوائز القيمة، وذلك ضمن استراتيجية البنك التي يدعم من خلالها توجهات المجتمع نحو الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بدلاً عن النقد.