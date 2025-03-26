توتال للطاقات الأردن تستضيف إفطارا خيريا لـ 150 طفلا يتيما في متحف الأطفال

وجمع الحدث أطفالًا من جمعية تنافس للخيرات – عين الباشا وجمعية شموع الأمل – اليادودة، في أمسية مميزة مليئة بالفرح والتواصل الإيجابي، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، بمشاركة موظفيين متطوعيين من توتال للطاقات في إنجاح الحدث.
ويأتي هذا الإفطار الخيري ضمن استراتيجية توتال للطاقات الأردن للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في المجتمعات التي تعمل بها.
وفي هذا السياق، قال فرانسوا دي شارناس، المدير العام لتوتال للطاقات الأردن: “في توتال للطاقات، نؤمن بأهمية تعزيز روح الوحدة والعطاء، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. فمن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى إدخال السرور إلى قلوب الأطفال، ومنحهم أمسية لا تُنسى مليئة بالدفء والضحك والأمل بالمستقبل.”
وتؤكد الشركة من خلال هذه المبادرات التزامها المستمر بدعم الاستدامة والرفاه الاجتماعي وتعزيز الشمولية، مما يعزز دورها كشركة مسؤولة وفاعلة في المجتمع الأردني.
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