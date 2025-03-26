الأربعاء 2025-03-26 09:38 م
 

توتال للطاقات الأردن تستضيف إفطارا خيريا لـ 150 طفلا يتيما في متحف الأطفال

توتال للطاقات الأردن تستضيف إفطارا خيريا لـ 150 طفلا يتيما في متحف الأطفال
توتال للطاقات الأردن تستضيف إفطارا خيريا لـ 150 طفلا يتيما في متحف الأطفال
 
الأربعاء، 26-03-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، نظّمت توتال للطاقات الأردن إفطاراً خيرياً خاصاً لـ 150 طفلا يتيما في متحف الأطفال، احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

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وجمع الحدث أطفالًا من جمعية تنافس للخيرات – عين الباشا وجمعية شموع الأمل – اليادودة، في أمسية مميزة مليئة بالفرح والتواصل الإيجابي، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، بمشاركة موظفيين متطوعيين من  توتال للطاقات في إنجاح الحدث.


ويأتي هذا الإفطار الخيري ضمن استراتيجية توتال للطاقات الأردن للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في المجتمعات التي تعمل بها.

وفي هذا السياق، قال فرانسوا دي شارناس، المدير العام لتوتال للطاقات الأردن: “في توتال للطاقات، نؤمن بأهمية تعزيز روح الوحدة والعطاء، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. فمن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى إدخال السرور إلى قلوب الأطفال، ومنحهم أمسية لا تُنسى مليئة بالدفء والضحك والأمل بالمستقبل.”

وتؤكد الشركة من خلال هذه المبادرات التزامها المستمر بدعم الاستدامة والرفاه الاجتماعي وتعزيز الشمولية، مما يعزز دورها كشركة مسؤولة وفاعلة في المجتمع الأردني.

 


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gnews

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