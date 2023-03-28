تويوتا جازو للسباقات يُحقِّق فوزًا مزدوجًا في سباق الـ "1000 ميل من سيبرينغ" ضمن بطولة العالم للتحمل

الوكيل الإخباري - هيمن فريق تويوتا جازو للسباقات على الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للتحمل 2023 التي يُنظِّمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ إذ حَقّق فوزًا مزدوجًا بالمركزين الأول والثاني في سباق الـ "1000 ميل من سيبرينغ" الذي شهد منافسةً قويةً بين العديد من السيارات عالية الأداء.

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ونجح الفريق المؤلف من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز في تحقيق فوزٍ صعبٍ بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، وذلك بعد إكمال 239 دورة في موطن سباقات التحمل في مدينة سيبرينغ الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.



وبعد خوض منافسة شرسة طيلة مجريات السباق، حقق فريق تويوتا جازو للسباقات المؤلف من أبطال العالم والفائزين بسباق "لومان" 2022، سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، نتيجةً مثاليةً للفريق، وذلك من خلال الفوز بالمركز الثاني على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (8).

وتأتي هذه الإنجازات لتُمثِّل الفوز الأربعين بالنسبة لفريق تويوتا جازو للسباقات في بطولة العالم للتحمل، حتى مع انضمام منافسِين جدد على متن عدد من السيارات عالية الأداء إلى البطولة.

ويعود هذا الفوز الكبير إلى عوامل عدة، ومنها: الانسجام الكبير بين أعضاء الفريق، والتنسيق القوي بينهم، فضلًا عن أدائهم الخالي من الأخطاء، وإدارتهم الجيدة للإطارات؛ ليتمكنوا في نهاية المطاف من تحقيق فوزٍ مزدوجٍ بالمركزين الأول والثاني.



تمكَّن الفريق من الدخول إلى دائرة المنافسة على المراكز الأولى منذ بداية السباق في فلوريدا؛ إذ حافظ السائقان بويمي وكونواي على تقدمهما، حتى أن بويمي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في سباق السيارات عالية الأداء. ومع انقضاء ساعتين من زمن السباق، كان الفريق متقدمًا بشكل جيد على منافسيه بمسافة كافية لضمان تفوقه، ليتقدم كوباياشي إلى المركز الأول على متن سيارة تويوتا الكهربائية الـ "هايبرِد" العالية الأداء التي تحمل رقم (7)، قبل أن يتولى لوبيز قيادة السيارة نفسها مع مطلع الساعة الخامسة من السباق. أما هيراكاوا، فتولى قيادة سيارة تويوتا الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم (8) ليستأنف التقدم في السباق ويدخل المنافسة مع زملائه في الفريق، مما جعل سيارتيْ تويوتا تتفوقان بمسافة دورة كاملة عن المنافسين الآخرين.



وبعد عودة كوباياشي وبويمي إلى قمرة القيادة الخاصة بكل منهما، بدأت الفجوة في الاتساع بينهما وبين المنافسين الآخرين خلال الساعة السابعة من زمن السباق.

ومع غروب الشمس عن حلبة "سيبرينغ"، تمكَّن كونواي من إكمال الدورات المتبقية دون مخاطرة، وقلص هارتلي الفجوة بثبات. ووصل كونواي خط النهاية على سيارة تويوتا الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل رقم (7)، متقدمًا بفارق 2.168 ثانية فقط عن هارتلي، ليهيمن فريق تويوتا جازو للسباقات على مجريات السباق في الجولة الافتتاحية لموسم بطولة العالم للتحمل ويكسب أكبر عدد من نقاط السباق.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق تويوتا جازو للسباقات:"أود أن أتقدم بالتهنئة والشكر لجميع السائقين وأعضاء الفريق الذين أنهوا الجولة الأولى بالمركزين الأول والثاني.

وعلى الرغم من تغير السيارات وزيادة عدد المنافسين، فإنني أشعر أن الفوز هو نتيجة الجهد الجماعي لأعضاء الفريق كافة، وأود أيضًا أن أشكر السائق كاموي؛ فمنذ أن أصبح قائدًا للفريق، ازدادت قوة الفريق بالتأكيد؛ إذ ساهم في تحقيق هذا الفوز بوصفه سائقًا ورئيسًا للفريق وحافظ على التواصل مع السائقين الآخرين في فريقه وتعاونهم مع بعضهم بعضًا.دعونا نواصل هذه المسيرة المفعمة بالنجاح لجعل سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" أفضل سيارة على الإطلاق".



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

شهدت سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء هذا الموسم سلسلة من التحسينات في ميزاتها الرئيسية؛ إذ أُجريت تعديلات على نظام الدفع الـ "هايبرِد" الكهربائي عالي الأداء لتقليل الوزن وتعزيز الأداء، والذي يتكون من مصدريْن للطاقة؛ الأول محرك سعة 3.5 لتر ويولد قوة 707 أحصنة؛ والثاني موتور كهربائي بقوة 272 حصانًا.

وشملت التغييرات الملحوظة في هيكل السيارةأيضًا كلًا من الأجهزة الديناميكية في الزوايا الأمامية، والجناح الخلفي، والمصابيح الأمامية، كما أُضيفت فتحات تهوية جديدة في الأمام والخلف تسمح بإجراء تغييرات سريعة على خيارات التبريد أثناء السباقات.

وستواصل سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" استعمال الوقود الحيوي المتجدد بنسبة 100%، والمُصنَّع من المواد الزراعية ومشتقاتها، مما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 65% على الأقل، ويسهم في الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة في رياضة سباقات السيارات.

وتستَأنف منافسات بطولة العالم للتحمل في 16 نيسان المقبل مع سباق بورتيماو 6 ساعات في البرتغال، وهو الثاني من أصل سبعة سباقات مقررة هذا الموسم.



