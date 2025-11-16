الأحد 2025-11-16 01:37 ص
 

الأونروا: مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون بالعراء بسبب الدمار في غزة

الأمم المتحدة: 81% من المباني في قطاع غزة تضررت
غزة
 
الأحد، 16-11-2025 12:59 ص

الوكيل الإخباري-   قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في العراء بسبب حجم الدمار في غزة.

وأضاف أبو حسنة  أنه تم تدمير ما يقارب 250 ألف منزل في قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى مئات الآلاف من الخيام.

 
 
