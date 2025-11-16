أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر وتسعى للمزيد

06:56 ص

الوكيل الإخباري- أبدت أستراليا، الأحد، ترحيبها الحذر بإلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على لحوم البقر، لكنها حثت في الوقت نفسه الولايات المتحدة على إعفاء السلع الأسترالية من جميع الرسوم.





وألغى ترامب يوم الجمعة الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأمريكية.



وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعارا أقل وأنواعا من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج لهيئة الإذاعة الأسترالية "نرحب برفع هذه الرسوم الجمركية. إنه أمر جيد لمنتجي لحوم البقر الأستراليين".



لكن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قال إن حكومته العمالية ستواصل "الدعوة إلى فرض رسوم جمركية متبادلة حقيقية، والتي ستكون صفرا".



ويصف ترامب بعض الرسوم التي فرضها على السلع المشحونة إلى الولايات المتحدة بأنها "متبادلة" بناء على حجم العجز التجاري للولايات المتحدة في السلع مع بلد معين.