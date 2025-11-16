الأحد 2025-11-16 07:49 ص
 

أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر وتسعى للمزيد

طع من لحم
طع من اللحم
 
الأحد، 16-11-2025 06:56 ص
الوكيل الإخباري-   أبدت أستراليا، الأحد، ترحيبها الحذر بإلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على لحوم البقر، لكنها حثت في الوقت نفسه الولايات المتحدة على إعفاء السلع الأسترالية من جميع الرسوم.اضافة اعلان


وألغى ترامب يوم الجمعة الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأمريكية.

وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعارا أقل وأنواعا من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج لهيئة الإذاعة الأسترالية "نرحب برفع هذه الرسوم الجمركية. إنه أمر جيد لمنتجي لحوم البقر الأستراليين".

لكن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قال إن حكومته العمالية ستواصل "الدعوة إلى فرض رسوم جمركية متبادلة حقيقية، والتي ستكون صفرا".

ويصف ترامب بعض الرسوم التي فرضها على السلع المشحونة إلى الولايات المتحدة بأنها "متبادلة" بناء على حجم العجز التجاري للولايات المتحدة في السلع مع بلد معين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات إسرائيلية تعتقل شابا في اقتحام طولكرم شمالي الضفة

فلسطين قوات إسرائيلية تعتقل شابا في اقتحام طولكرم شمالي الضفة

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 16-11-2025

إثيوبيا تعلن تفشي وباء "ماربورغ" جنوب البلاد

عربي ودولي إثيوبيا تعلن عن تفشي وباء جنوب البلاد

للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

طع من لحم

عربي ودولي أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر وتسعى للمزيد

زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم

الطقس زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم - تحذيرات

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي نابلس

الأمطار

أخبار محلية هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ



 
 





الأكثر مشاهدة