استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي نابلس

الوكيل الإخباري-   قال الهلال الأحمر الفلسطيني  إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

 
 
