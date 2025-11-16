قوات إسرائيلية تعتقل شابا في اقتحام طولكرم شمالي الضفة

الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال اقتحامها حارة ذياب بالحي الشرقي بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان