قوات إسرائيلية تعتقل شابا في اقتحام طولكرم شمالي الضفة

الأحد، 16-11-2025 07:42 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال اقتحامها حارة ذياب بالحي الشرقي بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة.

 
 
