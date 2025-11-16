فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

05:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753910 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك على مغذي العدنانية اليوم الأحد، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا. اضافة اعلان





المناطق المتأثرة بالفصل:

الحويّة / المحموديّة / صرف صحي المحموديّة / العدنانية / البطوش مول / مؤتة – إنجاصة / محطة محروقات المواجدة.



سبب الفصل: تنفيذ أعمال صيانة على الخط.