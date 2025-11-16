الأحد 2025-11-16 07:47 ص
 

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

كهرباء
كهرباء
 
الأحد، 16-11-2025 05:41 ص
الوكيل الإخباري-     أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك على مغذي العدنانية اليوم الأحد، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا.اضافة اعلان


المناطق المتأثرة بالفصل:
الحويّة / المحموديّة / صرف صحي المحموديّة / العدنانية / البطوش مول / مؤتة – إنجاصة / محطة محروقات المواجدة.

سبب الفصل: تنفيذ أعمال صيانة على الخط.
 
 
