فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة بالفصل:
الحويّة / المحموديّة / صرف صحي المحموديّة / العدنانية / البطوش مول / مؤتة – إنجاصة / محطة محروقات المواجدة.
سبب الفصل: تنفيذ أعمال صيانة على الخط.
