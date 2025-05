جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحتضن إطلاق مشروع الشراكة البريطانية الأردنية للتراث الرقمي

الوكيل الإخباري-

تحت رعاية سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، استضافت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حفل إطلاق مشروع "الشراكة البريطانية الأردنية للتراث الرقمي والتنمية المستدامة"، والذي تقوده جامعة ليدز البريطانية، بالشراكة مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة وعدد من الجامعات الأردنية. تقود المشروع أ.د. جيهان سليم من جامعة ليدز (Project Lead and Director)، بالتعاون مع د. ريم البركات من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (Project Local Partner).ويهدف المشروع إلى تأسيس بنية تعاون طويلة الأمد في مجالات الحفاظ على الإرث المعماري والثقافي في الأردن، من خلال توظيف أحدث تقنيات الرقمنة والتنمية المستدامة.افتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية لرئيسة الجامعة، أ.د. سميحة جراح، التي عبّرت عن فخر الجامعة باستضافة هذا الحدث النوعي، مشيدة بدور التعاون الأكاديمي الدولي في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ومعلنة عن توجهات مستقبلية لتعميق الشراكة مع جامعة ليدز.وألقت سمو الأميرة دانا فراس كلمة عبّرت فيها عن اعتزازها بالمشروع، مؤكدة أن الحفاظ على التراث في الأردن يمثل قضية أساسية غير قابلة للتفاوض، لما له من قيمة وطنية وإنسانية عميقة. كما شددت على أهمية المشاريع المشتركة والشراكات الدولية في إحداث تأثير نوعي ومستدام في مجال حماية التراث. وأثنت سموها على الأعمال المتميزة التي قدمها الطلبة، معبّرة عن إعجابها بمستواها ووعي المشاركين، موجّهة شكرها لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة على استضافتها الكريمة ودعمها لهذه المبادرات الريادية.من جهتها، استعرضت أ.د. جيهان سليم أبرز المشاريع البحثية التي نفذتها جامعة ليدز في الأردن، مشددة على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية لتعزيز جهود صون التراث. وتناولت د. ريم البركات في كلمتها أهمية هذا التعاون في صقل تجربة الطلبة الجامعية وتنمية مهاراتهم العلمية والرقمية.كما قدم المستشار في إدارة التراث، السيد جهاد هارون، عرضًا تفاعليًا حول استخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق وإعادة بناء التراث العمراني المهدد، وسط تفاعل كبير من الحضور.وضمن فعاليات المشروع، نظّمت جامعة ليدز بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أول مسابقة بحثية وطنية لطلبة البكالوريوس في أقسام العمارة في الأردن، تحت عنوان:"Endangered Heritage Sites and Climate Change in Jordan"وشاركت فيها فرق طلابية من أربع جامعات أردنية، تناولت دراسات ميدانية حول أثر التغير المناخي على مواقع أثرية بارزة، باستخدام تقنية النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Point Cloud Modelling). وقد لاقت أعمال الطلبة إشادة كبيرة خلال عرضها في جلستين علميتين.كما شاركت كل من د. ميساء الشوملي (جامعة البلقاء التطبيقية)، ود. لارا شواوره (جامعة مؤتة)، ود. دعاء المعاني (جامعة العلوم التطبيقية الخاصة)، في جلسة حوارية ناقشن فيها أثر المسابقة في رفع وعي الطلبة بقضايا التراث والتغير المناخي، وتطوير التعليم المعماري في الأردن.واختتمت الفعالية بتكريم الفرق الفائزة والمشاركة من قبل سمو الأميرة دانا فراس، التي افتتحت أيضًا المعرض المعماري المصاحب، والذي تضمن أعمال الطلبة ضمن بيئة بصرية متقدمة تليق بمستوى المشاريع المقدّمة.