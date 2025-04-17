الخميس 2025-04-17 09:39 ص
 

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحتفي بيوم العلم الأردني: راية الوحدة ومظلة الانتماء

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جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 
الخميس، 17-04-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري-   نظّمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة احتفالية وطنية بمناسبة يوم العلم الأردني، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة، ورئيس الجامعة أ.د سميحة جراح، ونواب الرئيس وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة، في تعبير حي عن الاعتزاز بالراية الأردنية الخفاقة، التي ترمز إلى السيادة والوحدة والكرامة الوطنية.

وتضمنت الفعالية معرضًا فنيًا أبدعه طلبة الجامعة، جسّدوا من خلاله رمزية العلم وتاريخ الوطن، بلوحات نابضة بالانتماء والهوية، ليؤكدوا أن يوم العلم ليس مناسبة عابرة، بل محطة تتجدد فيها معاني الوفاء والانتماء، وترتفع فيها مشاعر الاعتزاز بالوطن وقيادته الحكيمة.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن رؤية الجامعة ورسالتها في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الوعي لدى الطلبة، انطلاقًا من إيمانها بأن العلم الأردني هو أكثر من رمز، بل هو عنوان للأمن والسيادة، وحافز لمزيد من العطاء والانتماء. سائلين الله أن يديم على أردننا نعمة الأمن والأمان، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.

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