جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحتفي بيوم العلم الأردني: راية الوحدة ومظلة الانتماء

وتضمنت الفعالية معرضًا فنيًا أبدعه طلبة الجامعة، جسّدوا من خلاله رمزية العلم وتاريخ الوطن، بلوحات نابضة بالانتماء والهوية، ليؤكدوا أن يوم العلم ليس مناسبة عابرة، بل محطة تتجدد فيها معاني الوفاء والانتماء، وترتفع فيها مشاعر الاعتزاز بالوطن وقيادته الحكيمة.
ويأتي هذا الاحتفال ضمن رؤية الجامعة ورسالتها في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الوعي لدى الطلبة، انطلاقًا من إيمانها بأن العلم الأردني هو أكثر من رمز، بل هو عنوان للأمن والسيادة، وحافز لمزيد من العطاء والانتماء. سائلين الله أن يديم على أردننا نعمة الأمن والأمان، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.
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