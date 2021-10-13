جناح خاص بشركة سامسونج إلكترونيكس في العبدلي مول لتجربة هواتفها من سلسلة Galaxy Z الجديدة

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة خاصة للترويج لأحدث هواتف"سامسونج" من سلسلة Galaxy Z ، متضمنة كل من هاتفي Galaxy Z Fold 3، وGalaxy z Flip 3، الذين تمّ إطلاقهما في الثاني عشر من شهر آب الماضي.

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وتروج الشركة للهاتفين عبر جناح تقيمه في العبدلي مول مع فعاليات تعريفية بالسلسلة والهاتفين، تستمر من يوم الخميس الموافق السابع من شهر تشرين الأول الحالي وحتى يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر تشرين الأول الحالي.



ويمكن لزائر جناح سامسونجفي المول التنقل بين 7 أقسام، صممت باستخدام مواد وتقنيات مختلفة تعكس الابتكار الذي تتميز به سلسلة هواتفGalaxy Z الجديدة للتعرف على نحو أفضل على هواتف Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip3،اللذين ينتميان إلى فئة الهواتف الذكية الاستثنائية القابلة للطي.

ويقدم كل قسم بطابعه الخاص الذي يحمله،لمحة وافية حول مجموعة من مزايا وخصائص الهواتف بقالب تفاعلي يتيح فرصة تجربتها واكتشاف إمكاناتها الهائلة المصممة مع ابتكارات مميزة لتوفير طرق جديدة وفريدة للعمل والمشاهدة واللعب، بفضل قدرتهما على التعامل مع المهام المتعددة بأداء عالٍ وبمستوى غير مسبوق.



هذا واستقطبتالحملة منذ انطلاقتها وحتى الآن،حضوراً كثيفاً لمجموعة من المؤثرين والنشطاء والمدونين المختصين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزتها المختلفة، والذين كانوا من أبرز ضيوف الجناح، مشاركين تجاربهم لهواتف Galaxy Z Fold 3 وGalaxy ZFlip3 عبر حساباتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعيمن يوتيوب وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك، لإطلاع متابعيهم على إمكانات هذه الهواتف ورأيهم كخبراء وصناع محتوى بها كهواتف مصممة لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي.



وفي تعليق له على هذه الفعالية، قال مدير قسم الهواتف الذكية في شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، معتز العقرباوي: "سعداء بتصميم وإطلاق الجناح الخاص بشركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" الكائن في العبدلي مول، الذي يعدّ جزءاً من البرنامج التسويقي الخاص بسلسلة هواتف Galaxy Z، Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3 في المملكة، والذي سنواصل فعالياته المختلفة لمنح عشاق علامة سامسونج ومحبي هذه السلسلة تجربة مختلفة ومميزة حتى قبل اتخاذ قرار الشراء، ولتعزيز وعي الزبائن الحاليين والمحتملين وتعميق معرفتهم وخبرتهم بمنتجاتها وتقنياتها التي تهدف سامسوج لجعلها أسلوب ونمط حياة مع مميزات ذات قيمة حياتية وإنسانية."



هذا ويشمل الجيل الثالث للأجهزة القابلة للطي تحسينات رئيسة جاءت نزولاً عند رغبة وتطلعات مستخدمي أجهزة سامسونج من تلك المتعلقة بالقابلية للطي، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى الرائعة.



ويشار إلى أن سلسلة هواتف Galaxy Z الجديدة تتوفر في جميع نقاط البيع التابعة لسامسونج، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في المملكة، أو عبر متجر "سامسونج" الإلكتروني“eStore”الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://shop.samsung.com/jo_ar.