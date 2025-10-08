الأربعاء 2025-10-08 11:34 ص
 

السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة

لالا
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   يظن الكثيرون أن السفر الفاخر يتطلب إنفاقًا ضخمًا، لكن الراحة والترف لا ترتبط دائمًا بالتكاليف العالية. فبتخطيط مرن واختيارات ذكية، يمكن لأي شخص أن يعيش تجربة سفر فاخرة دون تجاوز الميزانية.

اضافة اعلان


أبرز النصائح:
🔹 اختر وجهتك بحكمة
وجهات مثل البرتغال أو تايلاند تقدم تجارب راقية بتكاليف أقل من باريس أو لندن، بفضل فرق العملة وتكاليف المعيشة المنخفضة.
🔹 سافر خارج المواسم السياحية
الأسعار تقل بشكل كبير خارج المواسم، والخدمات تكون أفضل والأماكن أقل ازدحامًا.
🔹 كن مرنًا في الإقامة
الفيلات الصغيرة، البيوت السياحية، أو حتى التخييم الفاخر، توفر رفاهية بأسعار أقل من الفنادق الكبرى.
🔹 أنفق بذكاء
خصص جزءًا صغيرًا من الميزانية لتجربة فاخرة واحدة، كعشاء راقٍ أو جلسة تدليك، وقلل النفقات في الجوانب الأخرى.
🔹 استفد من العروض والباقات
الباقات الشاملة توفر الإقامة والنقل والأنشطة بأسعار مخفضة، وتمنحك فرصة لتجارب لا تُنسى.


الخلاصة:
السفر الفاخر لا يتطلب ثروة، بل تخطيطًا واعيًا ومرونة في الخيارات.

 

فوشيا 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

منظر عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي ارتفاع التداول العقاري في الأردن 2% منذ مطلع العام ليسجل 5.1 مليار دينار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية %62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"

لالا

منوعات السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة

5

منوعات قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك: تطبيق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان

اغ

فن ومشاهير باسم يوسف يتصدر الترند بتصريحات صادمة

لغع

أخبار الشركات "يوروموني" تمنح البنك العربي جائزة "أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعيّة في الشرق الأوسط" لعام 2025

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار



 
 





الأكثر مشاهدة