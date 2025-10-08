"يوروموني" تمنح البنك العربي جائزة "أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعيّة في الشرق الأوسط" لعام 2025

الوكيل الإخباري- حاز البنك العربي على جائزة "أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعيّة في الشرق الأوسط لعام 2025" من مجلة يوروموني "Euromoney" الرائدة عالمياً في مجال القطاع المالي ومقرها لندن. وتم اختيار البنك لهذه الجائزة من خلال عملية تقييم شاملة من قبل لجان تحكيم متخصصة واستناداً إلى أبحاث مستقلة، بالإضافة إلى تقييم فريق المحررين في المجلة؛ وذلك تقديراً لإنجازات البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن إطار استراتيجيته الشاملة للاستدامة.

اضافة اعلان



وتُمنح هذه الجائزة لمؤسسة مالية واحدة فقط على مستوى المنطقة، حيث يتم اختيار المصرف الذي يبرز من خلال برامجه الأكثر تأثيراً وقياساً في المجتمعات التي يعمل فيها. وقد جاء اختيار البنك العربي استناداً على عدة معايير من أبرزها: وجود أمثلة قوية على أهداف جديدة أو محدَّثة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تخدم المجتمع والموظفين على حد سواء؛ فضلاً عن توافر بيانات دورية توّثق الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المبادرات، وبيانات دورية أخرى عن أعداد الأفراد المنتفعين من الاستثمارات المجتمعية حيث تقارن نتائج تلك البيانات عاماً بعد عام، بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى.



ويجسّد حصول البنك العربي على هذه الجائزة الدور المؤسسي الرائد الذي يضطلع به، كما ويؤكد التزامه الراسخ بمسؤوليته الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بما ينسجم مع ركائزه الأساسية والتي تتمثل في تمكين عملائه والمجتمعات التي يخدمها عبر شبكة فروعه المنتشرة محلياً واقليمياً، ويعكس بوضوح منظومته الديناميكية وروابطه القوية معهم. كما يؤكد هذا التقدير على إنجازات البنك في مجال الاستدامة على المستوى الإقليمي، ودوره المحوري في دعم المجتمعات بشكل إيجابي، الأمر الذي يعزز قيمه المؤسسية ويبرز كفاءته العالية في إدارة برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية.



يذكر هنا أن البنك العربي كان قد نال كذلك جائزة "المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط" لعام 2024 من مجلة "إيميا فاينانس" EMEA Finance ضمن جوائزها السنوية للبنوك في المنطقة. وقد حصد البنك هذه الجائزة تقديراً لالتزامه بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال مبادراته في مجالات التمويل الأخضر، والاستدامة، والتحوّل الرقمي، إضافة الى دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).



يشار الى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تعكس التزامه بتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل المشترك مع مختلف الجهات المعنية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.