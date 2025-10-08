الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى مستوى قياسي جديد لتصل إلى 23.894 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

اضافة اعلان



وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، أن قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك وصلت إلى رقم قياسي جديد، وتجاوزت 9 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.