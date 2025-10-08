الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، أن قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك وصلت إلى رقم قياسي جديد، وتجاوزت 9 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يحقق أرقاما قياسية جديدة في الأردن الأربعاء
-
صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء
-
أكثر من 370 ألف حاوية ترد عبر "حاويات العقبة" خلال 9 أشهر
-
ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
-
أسعار الذهب تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في الأردن الاثنين
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني