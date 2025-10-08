الأربعاء 2025-10-08 11:35 ص
 

قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   شهدت سماء السعودية ودول أخرى ظاهرة فلكية مميزة مع اكتمال أول قمر عملاق لعام 2025، المعروف بـ"قمر الحصاد"، الذي بلغ اكتماله صباحًا على مسافة حوالي 361,456 كيلومترًا من الأرض.

معلومات عن قمر الحصاد:
يُسمى "قمر الحصاد" لأنه كان يساعد المزارعين تاريخيًا على إنهاء الحصاد ليلاً بفضل ضوءه الساطع الممتد لساعات طويلة.
يُعتبر قمرًا عملاقًا بسبب اقترابه النسبي من الأرض، ما يجعله أكبر حجمًا وأكثر إشراقًا بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالأقمار العادية.
يشرق هذا القمر من الاتجاه الشرقي الحقيقي، مما يجعله حدثًا فلكيًا نادرًا وجميلاً لمحبي الفلك والمصورين.
هذه الظاهرة تجمع بين العلم وجمال الطبيعة في مشهد سماوي استثنائي.

 

