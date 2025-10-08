قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)

معلومات عن قمر الحصاد:
يُسمى "قمر الحصاد" لأنه كان يساعد المزارعين تاريخيًا على إنهاء الحصاد ليلاً بفضل ضوءه الساطع الممتد لساعات طويلة.
يُعتبر قمرًا عملاقًا بسبب اقترابه النسبي من الأرض، ما يجعله أكبر حجمًا وأكثر إشراقًا بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالأقمار العادية.
يشرق هذا القمر من الاتجاه الشرقي الحقيقي، مما يجعله حدثًا فلكيًا نادرًا وجميلاً لمحبي الفلك والمصورين.
هذه الظاهرة تجمع بين العلم وجمال الطبيعة في مشهد سماوي استثنائي.
