باسم يوسف يتصدر الترند بتصريحات صادمة

باسم يوسف
 
الوكيل الإخباري-   في أول ظهور له منذ أكثر من عقد، عاد الإعلامي الساخر باسم يوسف للظهور عبر قناة ON من خلال برنامج "كلمة أخيرة"، معبّرًا عن سعادته وحنينه لمصر، قائلاً: "مصر وحشتني، لكني خايف أرجع، لأن مصر اللي بفتقدها هي مصر 2014".

أبرز ما قاله:
- سخر من الشائعات حول تقاضيه مبالغ طائلة، قائلاً: "بيقولوا خدت 22 مليون جنيه، الحقيقة إنهم 22 مليون دولار!".
- تحدث عن تحوّله من طبيب جرّاح إلى كوميديان، مؤكدًا: "مبقتش دكتور من 15 سنة... وده لصالح المرضى".
- استغرب من ربط اسمه بالسياسة رغم تقديمه محتوى ساخر، وقال: "أنا مجرد كوميديان، بس الجدل بيلاحقني".
- أشار إلى أن نجاح برنامجه "البرنامج" لا يمكن تكراره، لأنه جاء في لحظة زمنية فريدة.
- عبّر عن امتنانه للشهرة التي حصل عليها، لكنه قال إن قضية فلسطين تستحق تسليط الضوء على من ضحوا أكثر.
- اختتم حديثه بتأثر، متذكرًا والدته الراحلة، ومؤكدًا أن الكوميديا بالنسبة له رسالة:
"أنا أراجوز... بس فخور إني سبب في ضحكة الناس".

 

