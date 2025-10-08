%62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية 2025 (62,3%)، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة، وفق ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة أحمد العجلوني.

