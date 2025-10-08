الأربعاء 2025-10-08 11:33 ص
 

%62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأربعاء، 08-10-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية 2025 (62,3%)، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة، وفق ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة أحمد العجلوني.

اضافة اعلان


وقال العجلوني خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه تقدّم لامتحانات الشامل بجميع أوراقه 8351 طالبا وطالبة، نجح منهم 5208، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الطلبة المتغيبين عن الامتحان 11 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أنه تم ضبط 74 مخالفة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية %62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"

لالا

منوعات السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة

5

منوعات قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك: تطبيق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان

اغ

فن ومشاهير باسم يوسف يتصدر الترند بتصريحات صادمة

لغع

أخبار الشركات "يوروموني" تمنح البنك العربي جائزة "أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعيّة في الشرق الأوسط" لعام 2025

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار

تعبيرية

خاص بالوكيل في لفتة إنسانية.. أردنيون يهبون لمساعدة معلم كفيف بتكاليف زواجه



 
 





الأكثر مشاهدة