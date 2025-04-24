جوبترول وغاز الأردن يوقعان اتفاقية استراتيجية لتأسيس الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني" لتعزيز استدامة الطاقة في الأردن

الوكيل الإخباري- تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الأكرم، أعلنت اليوم كل من شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) وشركة غاز الأردن المسال عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي (وطني )

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تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار الرؤية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وتمكين القطاعات الاقتصادية الأردنية من الوصول إلى حلول طاقة نظيفة، موثوقة وفعالة. وستختص شركة "وطني" بتقديم خدمات شراء ومعالجة ونقل وبيع وتزويد الغاز الطبيعي القادم من حقل الريشة إلى الصناعات الوطنية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ومحطات تعبئة الحافلات بالغاز الطبيعي.



وفي تصريح بهذه المناسبة قال عطوفة مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) المهندس خالد الزعبي: "ان تأسيس شركة وطني يعد لبنة أساسية وخطوة استراتيجية من ضمن رؤيتنا للوصول الى مستقبل طاقة نظيف وأكثر كفاءة واستدامة، ويجسد التزامنا المتواصل بتقديم حلول متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني. ان هذه الشراكة مع شركة غاز الأردن تندرج ضمن نهجنا المشترك في تبنّي مصادر طاقة بديلة ونظيفة، وتوسيع الاعتماد على الموارد المحلية، مما يعزز من تنافسية الصناعات الأردنية ويقلل من كلف الطاقة التشغيلية، ويعكس إيماننا بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام في الأردن."



من جانبه، أكد السيد صلاح الخزاعلة، مدير عام شركة غاز الاردن المسال ان هذا المشروع جاء نتاج سنوات من تظافر الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية الشركة المتمثلة في التوجه نحو الطاقة المستدامة والنظيفة واستغلال الثروات الوطنية لدعم الصناعات والقطاعات الاقتصادية واليوم نشهد معاً ولادة مرفق جديد من مرافق الغاز الطبيعي والطاقة في المملكة.



وقد أكد الخزاعلة على ان هذا المشروع سيكون داعم أساسي في تحقيق متطلبات الامن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإضافة الى انه يلتقي التقاءً تاماً مع خطة التحديث الاقتصادي والاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة القائمة على تنويع مصادر الطاقة واشكالها وتطوير استغلال مصادر الطاقة المحلية والوطنية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.



ويُجسد مشروع "وطني" تطلعات وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تحقيق أمن التزود بالطاقة من خلال تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية، حيث يشكل نقل الغاز من حقل الريشة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة أحد الدعائم الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.



وقد جاء دعم الحكومة الأردنية متمثلاً بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني وكافة الجهات الحكومية المختصة لهذا المشروع من خلال توفير البيئة التنظيمية المناسبة، بما في ذلك إصدار التصاريح والتشريعات اللازمة، مما سهل اجتياز التحديات التنظيمية وتمهيد الطريق لإنجاح هذه التجربة الرائدة.



وتعد "وطني" اليوم واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تجمع بين جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ويعزز مكانة الأردن كنموذج في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول نحو اقتصاديات الطاقة المستدامة والنظيفة