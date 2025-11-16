الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ريازان النفطية الروسية

ولم يقدم الجيش في بيانه المنشور على فيسبوك مزيدا من التفاصيل حول القصف.
وتقع مصفاة ريازان على بعد قرابة 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.
-
أخبار متعلقة
-
لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل
-
الكرملين: بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط
-
قرار أممي بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية
-
الصين تمنع تصدير السيارات الجديدة لغير الوكلاء وتفرض قيوداً صارمة على المستعمل
-
ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى
-
مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في أبيي
-
تظاهرة جماهيرية في كييف ضد الفساد والسلطات الحالية