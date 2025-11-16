الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ريازان النفطية الروسية

الوكيل الإخباري- قال الجيش الأوكراني، السبت، إنّه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية وإنه رصد انفجارات متعددة وحريقا كبيرا في الموقع.

ولم يقدم الجيش في بيانه المنشور على فيسبوك مزيدا من التفاصيل حول القصف.