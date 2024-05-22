"جو أكاديمي" تنال التكريم على رعايتها الذهبية لفعاليات إكسبو مدينة الأعمال ودعمها له

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية لحلول التعليم الإلكتروني التفاعلي والمحتوى، منصة المليون ونصف طالب، "جو أكاديمي" عن نيلها التكريم من قِبَل مبادرة "مدينة الأعمال" على هامش افتتاح إكسبو مدينة الأعمال، الذي يعد أول وأكبر بوابة للأعمال المختلفة، والذي أقيم مؤخراً في مركز المعارض الدولي في مكة مول، بحضور مدير السياسات والاستراتيجيات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس عبدالقادر البطانية، وبمشاركة أكثر من 70 شركة من مختلف القطاعات، وذلك لرعايتها الذهبية لها.



وكان مدير المحتوى الإلكتروني في "جو أكاديمي"، علي حماد، قد تسلم الدرع التكريمية بالنيابة عن المنصة، لدورها في إنجاح الفعالية التي هدفت لإبراز التنوع الاقتصادي في الأردن، وتوفير منصة فاعلة للشركات لاستكشاف الفرص التجارية المتاحة والتشبيك والاطلاع على الواقع والمستقبل في سوق العمل.

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وفي إطار رعايتها لإكسبو مدينة الأعمال الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، قدم مدير العمليات لدى "جو أكاديمي"، محمد عطية، شرحاً تعريفياً حول أعمال ومستجدات وإنجازات "جو أكاديمي"، كما تواصل عبره مع المشاركين والزوار من الحضور وأجاب على كافة استفساراتهم. هذا وقد تواصلت ""جو أكاديمي" عبر جناح خاص بها ضمن جناح التعليم في المعرض، مع المشاركين والزوار، كما قدمت لهم لمحة حول حلولها وخدماتها المتنوعة التي تقدمها بما في ذلك حلول التعليم الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال فريق عملها الذي سلط الضوء على إمكاناتها وخبراتها الواسعة في مجال التعليم الإلكتروني التفاعلي الموجه للطلبة وللمؤسسات التربوية والأكاديمية.



وركزت "جو أكاديمي" خلال مشاركتها على التعريف على نحو واسع ببرامجها التي تقدمها للطلبة، والتي تتراوح ما بين برامج الصفوف الأساسية وبرامج التوجيهي وبرامج الجامعات، فضلاً عن البرنامج الدولي، ومحتوى البرنامج الأكاديمي للمدارس، إلى جانب استعراض كل من الخدمات والعروض التي تقدمها "جو أكاديمي أعمال" المتخصصة بحلول التعليم الإلكتروني الموجهة للمؤسسات الأكاديمية والتربوية، والخدمات التي تقدمها منصتها المتطورة، "عُلا"، التي تُعنى بتوفير التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للطلبة لمنحهم تجربة تعلم تكيفية وتفاعلية غير مسبوقة.



وعلى صعيد آخر، فقد أتاحت "جو أكاديمي" خلال مشاركتها في إكسبو مدينة الأعمال الفرصة للزوار للتعرف إلى فرص العمل والتدريب التي توفرها، ساعية لبحث سبل التعاون المواتية والشراكات المحتملة مع الشركات والمؤسسات المشاركة الأخرى، والمعنية بتطوير الخدمات التعليمية الإلكترونية المدعمة بالذكاء الإصطناعي.



وكشفت "جو أكاديمي" في المعرض عن أبرز إنجازاتها التي سجلتها مع بداية العام الجاري، والتي يتمحور أهمها ببلوغ عدد الطلبة المنضمين لمنصتها ـ1.5 مليون طالب، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات مع 30 جهة حكومية وخاصة، وتقديم خدماتها لنحو 20 مدرسة خاصة من خلال منصات تعليمية متخصصة، فضلاً على افتتاح منصة عُلا.



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