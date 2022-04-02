زين تستقبل رمضان بتوزيع 6000 طرد غذائي

الوكيل الاخباري -

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مع بداية شهر رمضان المبارك، وضمن حملاتها المستمرة على مدار العام تحت مظلة التكافل المجتمعي في إطار برامجها لإدارة الاستدامة؛ وزّعت شركة زين الأردن 6000 طرد رمضاني على مستحقيها في مختلف محافظات المملكة.وتم توزيع الطرود الذي يحتوي كل منها على 13 صنفاً غذائياً، بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى مستحقيها في كافة أنحاء المملكة، وذلك ضمن ترتيبات لوجستية أعدت مسبقاً بهدف ضمان انسيابية التوزيع والانتهاء قبل بداية شهر رمضان المبارك، ليتسنى للأسرة المنتفعة الاستفادة منها ضمن تحضيراتها للشهر الفضيل.وبيّنت زين أن إطلاق هذه المبادرة سنوياً يأتي في إطار حرصها المستمر على الوصول إلى الأسر العفيفة والفئات المحتاجة لتلبية احتياجاتها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد ارتفاعاً لأسعار العديد من الأصناف الغذائية بسبب الظروف التي يشهدها العالم وما سبقها من آثار بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي زاد من أعباء الأسر، والذي يحتم وقفة حقيقية ومسؤولية مجتمعية فعلية من قبل الشركات، وهو ما دأبت عليه زين بأن تكون سنداً للمجتمع وجزءاً أساسياً وفاعلاً في منظومة العمل الخيري في المملكة، عبر العديد من البرامج والمبادرات، إضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الجهات التي تُعنى بالعمل الخيري وخدمة المجتمع، لتساهم في تحقيق الهدفين: الأول (القضاء على الفقر) والثاني (القضاء التام على الجوع) من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة.