الأحد 2025-10-19 10:51 ص
 

زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

بفع
شركة زين الأردن
 
الأحد، 19-10-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   تأكيداً على التزامها بدعم الفعاليات والمبادرات الإنسانية والاجتماعية، وحرصها على تعزيز قيم التكافل والعطاء في المجتمع؛ جدّدت شركة زين الأردن رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ61، الذي افتُتح تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال، في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة أكثر من 40 سفارة وهيئة دبلوماسية قدّمت منتجاتها الوطنية، ومجموعة من الحرف اليدوية، والمأكولات التقليدية.

اضافة اعلان


وتأتي رعاية زين لهذا الحدث الإنساني في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع مبرّة أم الحسين، ودعماً لجهودها الخيرية المتمثّلة في تخصيص كامل عائدات البازار لدعم الأطفال المنتفعين من المبرّة، بهدف تمكينهم وتوفير بيئة آمنة تضمن لهم حياة كريمة وفرصاً تعليمية أفضل.


كما تجدد زين من خلال رعايتها للبازار التزامها بدعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع، وحرصها على مساندة المؤسسات الوطنية التي تُعنى برعاية الأيتام والأطفال، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية التي تركّز على تمكين الأطفال والشباب وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي.
ويجسّد بازار السلك الدبلوماسي معاني التعاون والتضامن الإنساني، ويُعدّ ملتقى ثقافياً وإنسانياً سنوياً يجمع بين الشعوب والدول، حيث يستقطب كل عام آلاف الزوار ليستمتعوا بتجربة غنية بالتنوّع الثقافي والتراثي، في حدث يُبرز قيم الخير والعطاء المتجذّرة في المجتمع الأردني.


Image1_10202519104117164012808.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الذهب

خاص بالوكيل نقيب الصاغة: الذهب الأردني الأفضل عالميًا ونحذر من شراء الذهب الكسر أو عبر الإنترنت

بفع

أخبار الشركات زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

بر

منوعات معلمة تنقذ طالباً من الاختناق بـ"مناورة هيمليك" في تركيا (فيديو)

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

ى

فيديو الوكيل تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين

التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

أخبار محلية فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

ؤتل

أخبار الشركات العلوم التطبيقية... رقمٌ يُحتذى وتميّزٌ متجذّر في التصنيفات والاعتمادات العالمية والمحلية

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث



 
 





الأكثر مشاهدة