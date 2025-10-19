زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

وتأتي رعاية زين لهذا الحدث الإنساني في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع مبرّة أم الحسين، ودعماً لجهودها الخيرية المتمثّلة في تخصيص كامل عائدات البازار لدعم الأطفال المنتفعين من المبرّة، بهدف تمكينهم وتوفير بيئة آمنة تضمن لهم حياة كريمة وفرصاً تعليمية أفضل.
كما تجدد زين من خلال رعايتها للبازار التزامها بدعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع، وحرصها على مساندة المؤسسات الوطنية التي تُعنى برعاية الأيتام والأطفال، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية التي تركّز على تمكين الأطفال والشباب وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي.
ويجسّد بازار السلك الدبلوماسي معاني التعاون والتضامن الإنساني، ويُعدّ ملتقى ثقافياً وإنسانياً سنوياً يجمع بين الشعوب والدول، حيث يستقطب كل عام آلاف الزوار ليستمتعوا بتجربة غنية بالتنوّع الثقافي والتراثي، في حدث يُبرز قيم الخير والعطاء المتجذّرة في المجتمع الأردني.
