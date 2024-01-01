زين جددت شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الجهات لدعم عدّة قطاعات في المملكة في 2023

الوكيل الإخباري - جدّدت شركة زين الأردن خلال العام 2023 شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الجهات الحكومية والخاصة وفي عدة قطاعات، لتواصل تقديم دعمها لعدة قطاعات كالسياحة والرياضة والشباب والثقافة، في إطار حرصها على التواجد الدائم وحضورها في أهم المناسبات والفعاليات التي تقام في المملكة.

اضافة اعلان



وضمن حرصها على الحضور الفاعل ودعم أبرز الفعاليات التي تحتضنها المملكة، وخصوصاً تلك التي تتناول آخر التطورات التكنولوجيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا وأمن المعلومات؛ رعت شركة زين -وفي إطار تعاونها مع شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة - سوفكس الأردن- النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC)، الذي أقيم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وشهد المعرض والمؤتمر مشاركة موسّعة من زين في من خلال جناحي "زين أعمال" ومنصة زين للإبداع (ZINC)، إضافة إلى المشاركة في الجلسات النقاشية للمؤتمر.



وفي إطار اهتمام الشركة الدائم برفد السياحة وخدمة العاصمة عمان؛ جددت زين شراكتها الممتدة مع أمانة عمان الكبرى، التي تقوم بموجبها برعاية مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها أمانة عمان الكبرى طيلة العام في العاصمة عمان، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المبادرات المجتمعية، كما واصلت الشركة تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لسوق جارا الذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم (جارا)، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لدعم المجتمع المحلي والمواهب الأردنية والعاملين في مجال الحرف اليدوية.



كما جددت زين شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع متحف الدبابات الملكي، حيث حرصت الشركة على إدامة هذه الشراكة التي تجسد الفخر والاعتزاز بالتراث العسكري الأردني الذي يعد مدعاة فخر واعتزاز للأردنيين جميعاً، إذ قدمت الشركة رعايتها للفعاليات التي أقامها المتحف، كما نظمت داخل المتحف عدد من بطولات الرياضات الإلكترونية التي تقيمها على مدار العام تحت مظلة مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo .



واستمرت زين في دعم أبرز الفعاليات الرياضة والشبابية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع ريد بُل الأردن، والتي تقدم زين من خلالها الرعاية لكافة فعاليات وسباقات وبطولات ريد بل، وأبرزها بطولة ريد بل كار بارك درِفت التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز الـ 5000 متفرّج من عشاق وهواة الدرفت في المملكة.



وواصلت زين دعمها للرياضة في المملكة؛ حيث جددت خلال العام 2023 رعايتها لمجموعة من الأندية الرياضية، وهي نادي Amman FC، ونادي Jordan Knights Football Club، بالإضافة إلى شراكتها الممتدة مع الأردنية لرياضة السيارات، ورعايتها لبطولة الأردن لسباقات السرعة، وشراكاتها مع أسرة مالكي دراجات هارلي و Jordan Riders ضمن جهود التعريف بالأردن كوجهة سياحية عالمية، فيما جددت الشركة رعايتها لأكوافينا ماراثون عمان الدولي، ومجموعة من الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية في المملكة ومنها نادي السيارات الملكي الأردني، والنادي الأرثوذكسي، والنادي الأهلي، ونادي الجيل الجديد، والتي تضمنت رعاية الفعاليات التي أقيمت فيها من أنشطة اجتماعية وترفيهية ورياضية.



كما حرصت زين خلال العام 2023 وكعادتها في كل عام على رعاية عدد من البازارات في المملكة، في إطار مساهماتها في دعم العمل الخيري والأنشطة الاجتماعية، والتي كان أبرزها بازار السلك الدبلوماسي الخيري لمبرة أم الحسين، الذي يقام سنوياً تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، ويخصص ريعه بالكامل لدعم أطفال وبرامج المبرة، كما قدمت رعايتها لمجموعة من الأنشطة الخيرية والثقافية في المملكة، كحفل عشاء مؤسسة فلسطين الدولية، وعروض الكوميديان الفلسطيني علاء أبو دياب التي أقيمت في عمان، وغيرها العديد من الفعاليات والشراكات الاستراتيجية المستمرة لرفد مختلف القطاعات.