زين والهيئة الملكية الأردنية للأفلام تُجددان اتفاقيتهما الاستراتيجية

الوكيل الإخباري - في إطار مساهمتها المستمرة في تطوير قطاع صناعة الأفلام الأردني وإثراءه، ولمواصلة دورها بدعم المواهب في مختلف القطاعات، جدّدت شركة زين وللعام الخامس على التوالي اتفاقية التعاون الاستراتيجية التي تجمعها مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في مبنى الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والكائن في جبل عمان، حيث وقعها كل من مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام رجا غرور.



وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التزام زين بتنمية هذا القطاع الذي تنبهت إلى أهميته ودأبت على دعمه منذ أعوام، والذي أكدّت رؤية التحديث الاقتصادي على ضرورة دعمه كأحد الصناعات الإبداعية، والذي بدوره يشهد نمواً سريعاً ومتنامياً على المستويين المحلي والعالمي، وسعياً منها إلى تطوير مواهب الشباب وتمكينهم وتعزيز قدراتهم لإبرازها على الساحات المحلية والعالمية، وايماناً منها بضرورة ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقليمي رائد لإنتاج وتصوير الأفلام، وحيث يسهم قطاع صناعة الأفلام في رفد القطاع السياحي من خلال الترويج للعديد من المناطق السياحية والأثرية التي تستقطب الشركات المنتجة للأفلام نظراً لما تتمتع به من خصائص مميزة وفريدة كالبتراء ووادي رم، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي عبر الاستثمار في هذا القطاع وفرص العمل التي يوفرها.



وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري: " علاقتنا بشركة زين علاقة استراتيجية، متجذرة منذ سنوات وفي نموّ مستمر.

فالمؤسستان تؤمنان بالأهداف ذاتها فيما يتعلق بدور صناعة الأفلام وتأثيرها المجتمعي والاقتصادي. نولي أهمية خاصة لمراكز الأفلام خارج العاصمة وتمكين الشباب من التفكير بطريقة إبداعية والتعبير عنها من خلال الأفلام. وهذه المذكرة خير دليل على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق نتائج ملموسة".



وتقدّم شركة زين بموجب هذه الاتفاقية الدعم لإنشاء مركزين جديدين للأفلام تابعين للهيئة في محافظة المفرق ومنطقة وادي رم، ليصل عدد مراكز الأفلام التي تدعمها زين حتى اليوم إلى ستة مراكز تنتشر في كل من الزرقاء والبلقاء وإربد والعقبة، كما ترعى شركة زين الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة في مراكز الأفلام التابعة لها، بالإضافة إلى استضافة ورش عمل وعقد دورات تدريبية عملية حول صناعة الأفلام في فروع منصة زين للإبداع (ZINC) الثمانية والمنتشرة في عدة محافظات.



يُذكر أن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وبالتعاون مع شركة زين قد عقدت 170 ورشة تدريبية في صناعة الأفلام، تضمنت عدة مجالات ككتابة السيناريو وتقنيات تسجيل الصوت والتصوير وإنتاج الأفلام والإخراج السينمائي واختيار مواقع التصوير، حيث شارك بها 2700 شخص من مختلف محافظات المملكة، فيما تم عرض 120 فيلماً حضرها 3500 شخص في المراكز التي أنشأتها زين في وقت سابق في محافظات إربد والبلقاء والعقبة والزرقاء.