الأربعاء 2025-08-20 07:50 ص
 

ترامب: قد نقدم دعما جويا لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الأربعاء، 20-08-2025 07:07 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يستبعد نشر قوات أميركية على الأرض في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تقدم دعما جويا في إطار اتفاق لإنهاء الحرب الروسية في البلاد.اضافة اعلان


وبعد يوم واحد من تعهد ترامب بضمانات أمنية للمساعدة في إنهاء الحرب خلال قمة استثنائية في البيت الأبيض، يظل مسار السلام غامضا في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها للعمل على تحديد ما قد يتضمنه الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي حديث لبرنامج (فوكس اند فريندز) على قناة (فوكس نيوز) الثلاثاء، قال ترامب "عندما يتعلق الأمر بالأمن، فإن (الأوروبيين) على استعداد لإرسال أفراد على الأرض، ونحن على استعداد لمساعدتهم في أشياء، لا سيما... عن طريق الجو على الأرجح".

ولم يخض ترامب في تفاصيل. وفي وقت لاحق في مقابلة مع الإذاعي مارك ليفين، وصف ترامب أسلوبه التفاوضي خلال محاولته إنهاء الحرب بأنه "ربما كان حدسا أكثر منه عملية"

وبعد اجتماع الاثنين، شنت روسيا أكبر هجماتها الجوية منذ أكثر من شهر على أوكرانيا، إذقالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ. وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الهجمات أدت لاندلاع حرائق كبيرة في منشآت الطاقة في منطقة بولتافا بوسط البلاد، حيث مصفاة النفط الوحيدة في أوكرانيا.
 
 
