الأربعاء 2025-08-20 07:50 ص
 

الذهب عالميا عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الأربعاء، 20-08-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع الأربعاء مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع سعيا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3313.51 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من آب.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 3355.50 دولارا.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا إن ارتفاع الدولار وتحسن الرغبة في المخاطرة بسبب أحدث التطورات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهب، مع ترقب الأسواق لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب عالميا عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي في روسيا لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية مع لافروف

رافعات نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع وسط ترقب لندوة سنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب: قد نقدم دعما جويا لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام

ارشيفية

الطقس أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

نتنياهو

عربي ودولي أستراليا ترد بقوة على نتنياهو

الكهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 



الأكثر مشاهدة