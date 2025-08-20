الذهب عالميا عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3313.51 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من آب.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 3355.50 دولارا.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا إن ارتفاع الدولار وتحسن الرغبة في المخاطرة بسبب أحدث التطورات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهب، مع ترقب الأسواق لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
