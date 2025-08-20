ارتفاع أسعار النفط عالميا

07:32 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الأربعاء مع عودة المخاوف حيال الإمدادات إذ من المرجح أن تستغرق محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا وقتا أطول، مما يعني إبقاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي وزيادة فرص فرض المزيد من القيود على مشتريه.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.21%، إلى 65.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول، التي ينقضي أجلها الأربعاء، 37 سنتا، أو 0.59%، إلى 62.72 دولارا للبرميل.



وبلغ سعر عقد تشرين الأول الأكثر نشاطا 61.92 دولارا للبرميل، بارتفاع 15 سنتا.



وتراجعت الأسعار أكثر من 1% عند التسوية أمس الثلاثاء وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وبالتالي يخفف العقوبات المفروضة على روسيا وزيادة المعروض العالمي.