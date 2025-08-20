ارتفاع أسعار النفط عالميا

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.21%، إلى 65.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول، التي ينقضي أجلها الأربعاء، 37 سنتا، أو 0.59%، إلى 62.72 دولارا للبرميل.
وبلغ سعر عقد تشرين الأول الأكثر نشاطا 61.92 دولارا للبرميل، بارتفاع 15 سنتا.
وتراجعت الأسعار أكثر من 1% عند التسوية أمس الثلاثاء وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وبالتالي يخفف العقوبات المفروضة على روسيا وزيادة المعروض العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالميا عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع
-
الدولار يرتفع وسط ترقب لندوة سنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي
-
صعود قهوة "أرابيكا" لأعلى مستوى في شهرين
-
عملة XRP المشفرة تقود المدفوعات العالمية - DL Mining تطلق عقد مشاركة لمستخدمي 2025
-
الخيار الأفضل لتعدين البيتكوين: يوفر ALR Miner عوائد يومية مستقرة!
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على قمة أوكرانيا