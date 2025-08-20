الدولار يرتفع وسط ترقب لندوة سنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي

وسينصب التركيز على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الجمعة، إذ تترقب السوق أي تراجع عن توقعات خفض سعر الفائدة الشهر المقبل.
ويتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 84% لخفض الفائدة الشهر المقبل، ويتوقعون تخفيضا بنحو 54 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 98.393 في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 12 آب. وكان قد ارتفع بنحو 0.4% خلال اليومين الماضيين.
وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم "نظرا للمعيار المرتفع نسبيا الذي يجب أن يلبيه باول، تشعر الأسواق ببعض الخطر من أن يميل إلى التشديد النقدي، ويُسحب البساط من تحت أقدام المستثمرين".
وسيحدد بنك الاحتياطي النيوزيلندي سياسته في وقت لاحق من الأربعاء، وتتوقع الغالبية العظمى من الاقتصاديين خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وتراجع الدولار النيوزيلندي مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا المسجل الثلاثاء، وسجل في أحدث تعاملات 0.5895 دولار.
