المكسرات الأكثر فائدة لصحتنا

الوكيل الإخباري- أعد خبراء التغذية تقريرا يصنف المكسرات الأكثر فائدة للصحة بناء على محتواها من العناصر الغذائية الأساسية، ومضادات الأكسدة، والدهون الصحية، والقدرة على الوقاية من الأمراض.



ويأتي هذا التقرير في إطار توجيه المستهلكين نحو الخيارات الغذائية الأمثل، خاصة مع تزايد الأدلة العلمية على دور المكسرات في الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وتحسين وظائف الدماغ، والمساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويقدم التقرير إرشادات عملية حول الكميات المناسبة للاستهلاك اليومي، وأفضل الطرق لإدراج المكسرات في النظام الغذائي، مع التنبيه إلى أهمية الاعتدال في الاستهلاك لتحقيق أقصى استفادة صحية.



ويكشف الخبراء عن خمسة أنواع من المكسرات تتمتع بقيمة غذائية عالية:



المركز الخامس: الفول السوداني

رغم كونه من البقوليات، يحتل الفول السوداني مكانة خاصة بفضل تركيبته المتوازنة من الدهون الصحية والبروتينات.



ويتميز باحتوائه على "الإيزوفلافون" الذي يسهم في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، ما يجعله خيارا مثاليا للنساء في منتصف العمر.



المركز الرابع: الكاجو

يشتهر الكاجو بغناه بفيتامين E والزنك،ما يجعله درعا واقيا لصحة الدماغ والأعصاب.



كما تلعب مضادات الأكسدة المتوفرة فيه دورا حاسما في محاربة الالتهابات والتدهور المعرفي، بينما يدعم محتواه من المعادن الصحة الإنجابية للرجال.



المركز الثالث: اللوز

يقدم اللوز فوائد متعددة تشمل العظام والقلب والأمعاء. ويتميز بقدرته الفريدة على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعله حليفا قويا لمرضى السكري.



كما يساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتعزيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء.



المركز الثاني: الفستق الحلبي

يعد الفستق الحلبي كنزا غذائيا حقيقيا، حيث يقدم بروتينا نباتيا كاملا نادرا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.



ولا يقتصر دوره على تنظيم السكر في الدم، بل يمتد إلى تعزيز وظائف الدماغ وتحسين المزاج.



المركز الأول: عين الجمل

يتوج عين الجمل على عرش المكسرات بجدارة، بفضل احتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الالتهاب القوية.



وتشمل فوائده تحسين صحة القلب، تعزيز الخصوبة لدى الرجال، والحماية من الأمراض التنكسية العصبية.



كيف تتناول المكسرات بشكل صحي؟

ينصح الخبراء بتناول حفنة يومية (ما يعادل 150-200 سعرة حرارية)، مع التنويع بين المكسرات والبذور (مثل بذور اليقطين وعباد الشمس والكتان والقنب والسمسم)، وكذلك البقوليات (مثل الحمص والعدس وفول الصويا) لتحقيق أقصى استفادة غذائية.