وفد مغربي يطلع على تجربة الأردن المائية

وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه، قال مدير وحدة الناقل الوطني المهندس صدام خليفات، إن الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على تجربة الأردن في قطاع المياه، خاصة في تحلية مياه البحر (مشروع الناقل الوطني) والذي يعد مشروع أمن مائي وطني.
وأكد مضي الوزارة بالسير قدما في تنفيذه مقدما شرحا وافيا عن الناقل الوطني وتحلية المياه والجهود المبذولة لإنجازه في الوقت الذي يواصل فيه قطاع المياه تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كونه يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة تنفيذ المشاريع وخدمة المواطنين ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040.
