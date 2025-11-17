جلسة للتوعية ببرنامج "رعاية" في إربد

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمسجد زيد بن ثابت بإربد أشارت ضابط ارتباط مؤسسة الحسين للسرطان غادة بكار الى دور المؤسسة في نشر الوعي بخطورة مرض السرطان في المجتمعات المحلية، واستعرضت تفاصيل برنامج تأمين "رعاية" وآلية الاشتراك فيه، إضافة الى مميزات البرنامج والخدمات التي يقدمها، والاتفاقية الموقعة بين الحكومة ومؤسسة الحسين للسرطان ودور الاتفاقية في توسيع نطاق الاستفادة من برنامج رعاية.
وأجابت بكار عن أسئلة واستفسارات الحضور.
