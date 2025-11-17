الإثنين 2025-11-17 08:41 م
 

محافظ السويداء ينفي صحة ما يروّج له عن عملية عسكرية في المحافظة

الإثنين، 17-11-2025 06:57 م
الوكيل الإخباري-   أكد مصطفى البكور محافظ السويداء جنوب سوريا، يوم الاثنين، أن لا صحة إطلاقا لما يروج له عن عملية عسكرية في المحافظة.اضافة اعلان


وأوضح البكور عبر قناته على "تلغرام"، أن هذه الأخبار الكاذبة لا هدف لها سوى اللعب بأعصاب الناس، ونشر الفتن، ودفع الأهالي إلى الخوف والتهجير من بيوتهم، وخاصة في هذه الأجواء الشتوية القاسية.
ودعا محافظ السويداء الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة وفضح مروجي الأكاذيب الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار والتلاعب بأعصاب الناس.

والأحد، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن إيقاف عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات في الأحداث التي شهدتها المحافظة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أن "كل من ارتكب انتهاكا ستتم محاسبته".

وكشف النعسان عن توقيف وإحالة عناصر إلى وزارتي الدفاع والداخلية ظهروا خلال مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن التحقيقات تضمنت سماع أقوال قادة ومسؤولين على صلة بالأحداث.

ووصف النعسان ما حدث في السويداء بأنها "انتهاكات جسيمة لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل تستوجب تحقيقا فعالا يلتزم بالمعايير القانونية الواجبة".

