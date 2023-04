"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تسهل تفاصيل الحياة وتعزز العلاقات الاجتماعية في رمضان مع عروضها على الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض وخصومات مميزة على مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة الترفيه المنزلي من أجهزة التلفاز الاستثنائية تحت شعار "تواصلنا غير"، وذلك في إطار عروضها الرمضانية التي تواصل تنويعها لتحقيق هدفها بجعل رمضان 2023 غير في دول المنطقة التي تعتبر المملكة جزءاً لا يتجزأ منها مع فرص التواصل والأوقات النوعية التي تتيحها.

اضافة اعلان



وتقدم الشركة ضمن الحملة لدى الشراء من معارض الشركة ومعارض وكلائها وموزعيها خصومات تصل لغاية 34% على غسالات الأطباق ذات الـ13 وضع إعداد وذات الـ14 وضع إعداد، وخصومات أخرى تصل لغاية 31% على موديلات مختارة من الثلاجات بما فيها ثلاجات جنباً إلى جنب، وثلاجات الباب الفرنسي، وثلاجات الفريزر العلوي، فضلاً عن فريز الباب الواحد، وثلاجة Bespoke العصرية.



أما من يقومون بالشراء من خلال متجر سامسونج الإلكتروني "E-Store"، فتهديهم الشركة خصماً بنسبة 12% على ثلاجات الفريزر العلوي باللون الفضي بتكنولوجيا العاكس الرقمي وتقنيةTwin Cooling Plus التي تحافظ على الطعام طازجاً ونضراً لأطول فترة ممكنة، معززةً بكفالة لمدة 10 سنوات.



ومن شأن هذه العروض والخصومات تحويل وقت المطبخ إلى تجربة مسلية وممتعة للأنشطة اليومية فيه، وذلك لقدرة الثلاجات - التي تتكامل مع فرن الميكروويف Slim Fryer Oven المبتكر بتقنية القلي الهوائي الذي تم إطلاقه حديثاً في السوق المحلية، والمميز بسعته الكبيرة التي تبلغ 32 لتراً، وخصائصه التي تتيح فرصة الاستمتاع بوجبات سريعة وصحية حتى المقلية منها - على تمكين المستخدمين من التمتع بمأكولات شهية معدة من مكونات صحية لتحضير أفضل مائدة تجمع أفراد العائلة والأحباب بوقت أقل، إلى جانب تمكينهم مع غسالات الأطباق من الحصول على قسط أكبر من الراحة لقدرتها على اختصار الوقت وتوفير الجهد للحصول على مستويات لا تضاهى من النظافة والتعقيم.



ولأحلى الأوقات بعد تناول وجبة الإفطار؛ تجمع "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" العائلة والأحباب لمشاهدة البرامج المحببة والنجوم المفضلين، فتقربهم من بعضهم البعض وتسهم في تعزيز التأثير والتواصل الاجتماعي الإيجابي، حيث أنها تقدم للزبائن والمستهلكين الذين يقومون بالشراء من معارض الشركة ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها خصماً يصل لغاية 11% على مجموعة مختارة من أجهزة التلفاز، والمعزز عند شراء تلفاز Neo QLED 8Kالذي يتميز بتوفير صور غاية في الوضوح وصوت غامر أو تلفاز The Frame الذي يسمح للمستخدم بتصميم التلفاز بنفسه، بهدية تتمثل بجهاز سماعات Q- HW-Q700BSoundBar المجاني الذي يُمنح مع كل منهما، والذي لا يزال يحتل المرتبة الأولى ضمن فئته على مستوى العالم منذ 9 سنوات حتى اليوم.



وعند الشراء من خلال متجر سامسونج الإلكتروني "E-Store"، فتقدم الشركة خصومات تصل لغاية 32% على أجهزة التلفاز UHD 4K، وCrystal UHD 4K، وQLED 4K، فيما تقدم عرضاً مميزاً على أجهزة تلفاز The Frame الذي يجمع بين الفن والبث التلفزيوني حيث يعمل كتلفاز عند تشغيله وكلوحة فنية عند إيقاف تشغيله، حيث تمنح عند شرائه اشتراكاً مجانياً لمدة عام في متجر اللوحات الفنية وإطارين إضافيين يمنحان لمسة إضافية من الجمال، كما يناسبان المساحة لدى المشتري وذوقه. وتأتي هذه الخصومات معززة باشتراك مجاني لمدة 6 أشهر على منصة TOD، إضافة إلى ضمان إضافي لمدة عام وقسائم شراء مجانية من المتجر الإلكتروني بقيم متفاوتة بناءً على أجهزة التلفاز المشتراة.



وتجسد هذه الحملة الرمضانية مساعي سامسونج الدائمة لتوظيف التكنولوجيا بذكاء لخلق تجارب تحمل في طياتها قيمة تكنولوجية وحياتية وإنسانية أيضاً، حيث الحياة المتصلة بفضل ربط كافة الأجهزة التي تشملها الحملة مع بعضها البعض والتحكم بها حتى عن بعد بفضل تقنية SmartThings، فيما تعكس التزام الشركة في المشرق العربي لتقديم الأفضل من حيث المنتجات والعروض.