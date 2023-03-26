"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"مزود اللوحات والشاشات الرقمية لعملاق القهوة "بُن العميد"

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أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن اختيارها كمزود رسمي لشركة "بُن العميد" بباقة من حلول ومنتجات علامة "سامسونج" من اللوحات والشاشات الرقمية الذكية القابلة للتخصيص، لاستخدامها في عملياتها الإدارية، وتلك التشغيلية والبيعية، وفي حملات المحتوى التسويقي الإعلاني الخاص بها، موزعة على مقرها الرئيس وفروعها ومستودعاتها المنتشرة في أنحاء المملكة.جاء هذا الإعلان إثر الاتفاقية التي وقعها من جانب "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، رئيس وحدة العرض المرئي لديها، أحمد الرمحي، فيما وقعها من جانب "بُن العميد"، الشريك الإداري لديها، باسل الضاهر، وذلك بحضور المدير العام لشركة MixGT – شركة تكنولوجيا الأجيال المتنوعة – وكيل "سامسونج" المعتمد للشاشات الرقمية الذكية لقطاع الأعمال التجارية (الشركة المنفذة لأعمال تركيب وتشغيل مشاريع وفروع بن العميد)، أمجد جبر.وتتنوع الشاشات التي سترفد "سامسونج" شركة "بُن العميد" بها، ما بين شاشات الفيديو الجدارية، واللافتات الرقمية، وشاشات العرض التفاعلية، والشاشات الممتدة متعددة الاستخدامات، فضلاً عن اللافتات الخارجية. وستسهم هذه الشاشات في خدمة أهداف "بُن العميد" الرامية لضمان الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنتاجية، بما يتماشى مع التطور والنمو المتزايد لأعمالها وعلامتها التجارية، فضلا ًعن خدمة الزبائن بطريقة عصرية ومواكبة للتقدم التكنولوجي في ظل التوجه لاستخدام العديد من الشاشات لإطلاق مفهوم الخدمة الذاتية لطلب القهوة في نقاط البيع لديها.وقد أعرب الرمحي عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية التي تبرهن على حفاظ سامسونج على عرش سوق الشاشات في الأردن والعالم، مبيناً أن الشركة الأم تلتزم بضمان تجارب متميزة للعملاء من قطاع الأعمال مع خصائص الشاشات المتفردة التي لا تقتصر على جودة الصورة، ومع القيم المضافة التي تقدمها، والتي تجعلها أداة فاعلة في تسهيل الاتصال والتواصل وتطوير التفاعل مع الزبائن، في الوقت الذي تلتزم فيه سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي بلعب دور محوري في تحسين وتعزيز أعمال عملائها برفدهم بأفضل الحلول.ومن جهته، علّق الضاهر قائلاً: "تعد شراكتنا مع "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" خطوة إلى الأمام في تحولنا الرقمي الذي نجسد من خلاله فلسفتنا القائمة على التطور الدائم في مجال أعمالنا، وذلك ضماناً لتحقيق أهدافنا الأساسية المتمثلة بالحفاظ على مكانة بعلامتنا التجارية يوماً بعد يوم لنظل الخيار الأول والمفضل لعشاق القهوة، ولنواصل الحفاظ على بيئة عمل متطورة وفعالة تنعكس على ما يتم تقديمه للزبائن."أما المدير العام لشركة MixGT، أمجد جبر فقد أعرب عن فخره بإضافة بُن العميد لقائمة المشاريع التي تتولى شركته أعمال التركيب والتشغيل لمشاريعها، مبيناً أن هذا الأمر يبرهن على الثقة العالية بالشركة وعلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها نظراً لما تقدمه من مهنية واحترافية عالية.ويشار إلى أن مختلف الشاشات التي تشملها الاتفاقية تتسم بما تقدمه من إمكانات عرض مبتكرة، وخيارات اتصال متعددة، ومشاهدة متزامنة، ووصول وتنقل سهل ضمن المحتوى، فضلاً عن مرونة التحديث، وميزات المتانة والمقاومة في مختلف الظروف الجوية وظروف الإضاءة، بالإضافة لطول العمر والتأثير البيئي.