لقاءات متواصلة بين الوسطاء ووفد من حركة حماس اليوم في شرم الشيخ

وقالت القاهرة الإخبارية، إنّ المباحثات تركزت على 3 محاور رئيسة، أولُها تحديد آليات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابلَ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ثم بحث ترتيبات التهدئة وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ثم ضمانُ تدفّقِ المساعدات الإنسانية الكافية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وعقد الوسطاء مباحثات مع وفد حركة حماس، وفقًا للقاهرة الإخبارية التي أشارت إلى أن الأجواء السائدة في المباحثات تتسم بـ"الإيجابية" حتى الآن.
وتستمرّ اللقاءات بين الوسطاء المصريين والقطريين ووفد من حركة حماس بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء.
وبدأت في مصر، الاثنين، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، للبحث في آليات تبادل المحتجزين في غزة وأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطة ترامب.
وتأتي المباحثات التي يشارك فيها مصر والولايات المتحدة وقطر، عقب موافقة الحركة على الإفراج عن كل المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
