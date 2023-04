سامسونج تبهر ضيوف منتجع "أتلانتس ذا رويال" الفاخر بتقنيات العرض الرائدة والشاشات الذكية

الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تجهيز منتجع "أتلانتس ذا رويال" الفاخر، المنتجع الجديد من "كيرزنر إنترناشيونال للضيافة" في نخلة جميرا دبي، بأرقى شاشات العرض في القطاع، ويشمل ذلك The Wall، بالإضافة إلى شاشات Smart Signage في المساحات الداخلية والخارجية. وفي أعقاب الافتتاح الهائل في عام 2023 لما أطلق عليه أحد أفضل المنتجعات في العالم، يمكن للضيوف الآن تجربة حقبة جديدة من الضيافة الفاخرة والمتوّجة بأحدث تقنيات العرض من سامسونج.



وفي هذا السياق، قال أنتوني لينسدال، نائب رئيس تقنية المعلومات في أتلانتس دبي: "نحرص في منتجع ’أتلانتس ذا رويال‘ على إيلاء أقصى درجات العناية في كل التفاصيل لإثراء تجارب الضيوف وتعزيز جاهزية فرق عملنا بشكل كامل. ولطالما كانت سامسونج شريكاً تقنياً رئيسياً لنا على امتداد عمليات التشييد حتى الافتتاح. ونحن واثقون بجودة وكفاءة تقنياتها وفريقها من الخبراء، ما يضمن لنا الاعتماد عليها لتزويد الضيوف بتجارب إقامة لا تضاهى".



بدوره، قال دوهي لي رئيس شركة "سامسونج جلف للإلكترونيات": "يسرنا العمل مع ’أتلانتس ذا رويال‘ وتزويد الضيوف بمستوى جديد من الفخامة لا يقارن بأي تجربة سابقة. وقد حرصنا على دمج تقنيات العرض المبتكرة من سامسونج وتجارب الضيافة الفاخرة والعصرية من ’أتلانتس‘ لخلق تجارب جديدة واستثنائية للضيوف تثري زيارتهم".



تقنيات سامسونج المتطورة تضفي فخامة شاملة على كافة مساحات المنتجع



يعد "أتلانتس ذا رويال" أول منتجع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمد إلى تركيب شاشة The Wall النموذجية المبتكرة والمعززة بتقنيةMicro LED من سامسونج. وتشكل الشاشة بقياس 146 بوصة ودقة 4K(3840 × 2160) إضافة مثالية لجناح "رويال مانسيون"، الجناح الأكثر فخامة في المنتجع، من خلال تزويد الضيوف بتجارب مشاهدة شخصية فريدة تتفوق على أي شاشة أخرى، حيث يمتزج التصميم المبتكر لشاشة The Wallبتلقائية مطلقة مع اللمسات الداخلية الراقية في الجناح.

وإلى جانب ذلك، كشف المنتجع عن تثبيت أنواع مختلفة من شاشات سامسونج Smart Signageللترفيه عن الضيوف وتزويد العملاء بتجارب فريدة في كل مساحة.



وقد زُيّنت الردهة الخلابة بلافتاتSmart LED من سامسونج، حيث ثُبتت على ثلاثة خزانات مياه كبيرة لجذب انتباه الزوار من الوهلة الأولى، وتشمل شاشة كبيرة بقياس 6 متر × 8.5 متر. وركبت سامسونج أيضاً شاشات معلقة بين الخزانات والجدران تعرض باستمرار مشاهدة استثنائية لأسماك تسبح في البحر.



وازدان المنتجع الصحي وصالة الألعاب الرياضية في المنتجع بشاشات Smart LED Signage فئة IER من سامسونج، والتي تضمن للمشاهدين صورة فائقة الوضوح بالاعتماد على تقنية LED HDR. صُممت الشاشات المرنة لتتناسب مع كافة المساحات، ما أتاح لفريق المنتجع خلق تجربة مشاهدة غامرة في مناطق النادي الصحي وصالة الألعاب الرياضية.



ومن موقعه الخارجي بجانب المسبح ، سيتميز مقهى cevicheبشاشات LED خارجية من سامسونج تعرض للضيوف المعلومات بوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، لتضمن بذلك تزويدهم بتجارب ترفيه وتواصل فعالة. ويضمن التصميم المتوافق مع المعاير العالمي IP65للحماية من الغبار والماء للعملاء تشغيل الشاشة بشكل متواصل في أي ظروف وفي أي مكان.



هذا وثُبتت أيضاً شاشات Smart Signageفي المطاعم وغرف الاجتماعات لتعزيز راحة الضيوف وقدرتهم على التواصل، إلى جانب الارتقاء بكفاءة فرق العمل. وستضمن الـ 957 شاشة من سامسونج الموزعة على 795 غرفة وجناح لضيوف منتجع "أتلانتس ذا رويال" تجارب مشاهدة مثالية وقابلة لتخصيص ستنسجم كلياً مع تطلعاتهم وتوقعاتهم.



وبداية من جودة الصورة المذهلة لشاشة The Wallفي جناح "رويال مانسيون" إلى الشاشات الذكية المثبتة في جميع أنحاء منتجع "أتلانتس ذا رويال"، تضمن سامسونج إثراء المساحات المحيطة الفريدة في المنتجع والارتقاء بقدرات فرق العمل وتجارب الضيوف على حد السواء.

