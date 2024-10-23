سامسونج تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين بخصومات حملة "أسبوع سامسونج" في الأردن

03:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707400 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في الأردن حملة "أسبوع سامسونج" وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لتأسيس وبدء مسيرة علامة "سامسونج إلكترونيكس". اضافة اعلان





وتقدم الشركة عبر الحملة عروضاً مميزة وخصومات استثنائية حصرية على متجر سامسونج الإلكتروني eStore، وذلك على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج بما في ذلك الأجهزة المنزلية الرقمية وشاشات التلفاز وأجهزة الصوت والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، وذلك حصريًا على متجر سامسونج الإلكتروني، الأمر الذي يتيح للجميع فرصة الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تقدمها العلامة الأكثر ابتكارية في العالم.



وتجسد هذه الحملة التزام سامسونج المستمر بتقديم أفضل العروض والخدمات للزبائن؛ وذلك تقديراً لثقتهم بها عبر عقود من الابتكار، وحرصاً على إتاحة الفرصة لهم لاقتناء أجهزة سامسونج الرائدة بأفضل الأسعار.



وفي تفاصيل الحملة التي انطلقت بتاريخ 21 تشرين الأول من العام الجاري 2024، تقدم سامسونج خصومات مغرية تصل نسبتها إلى 29% على أجهزة سامسونج المنزلية والتي تشمل: مجموعة مختارة من الثلاجات، ومكيفات الهواء، وغسالات الملابس، والمكانس الكهربائية، وجلاية الأطباق سعة 14 طقم، بالإضافة إلى تقديم خصومات مميزة تصل نسبتها إلى 33% على أجهزة الصوت وشاشات التلفاز، بما في ذلك أجهزة تلفاز Neo QLED 4K، وOLED وUHD، والعديد من أجهزة التلفاز بمختلف الأحجام. وتقدم سامسونج كذلك خصومات مميزة تصل قيمتها إلى 30% على مجموعة مختارة من الهواتف الذكية من فئة Galaxy S، وGalaxy Z، والأجهزة القابلة للارتداء.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في الأردن، شول وونغ يون، قائلاً: "نحرص في سامسونج على تقديم أفضل المنتجات المبتكرة وبأفضل العروض الاستثنائية في إطار احتفاليتنا بالذكرى الخامسة والخمسين لعلامة سامسونج. إن هذه الحملة التي تعد كفرصة مميزة للزبائن هي انعكاس لالتزامنا لتقديم الأفضل، كما أنها تعبر عن فخرنا بما حققناه خلال هذه السنوات، متطلعين إلى تقديم المزيد من الابتكارات والعروض القيمة مستقبلاً."



هذا وتدعو سامسونج زبائنها في الأردن إلى زيارة متجر سامسونج الإلكتروني للاستفادة من العروض الحصرية، والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: أسبوع سامسونج 2024 | سامسونج الأردن

