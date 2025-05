سامسونج ترتقي بتجربة الفنون المنزلية مع مجموعة "آرت بازل هونغ كونغ" الجديدة

12:24 م

أعلنت سامسونج للإلكترونيات، الراعي الرسمي للتلفاز الفني في معرض "آرت بازل"، عن إتاحة روائع الفن المعاصر من معارض "آرت بازل هونغ كونغ 2025" للجمهور في أنحاء العالم؛ حيث يمكن الآن لمشتركي'Samsung Art Store'، المنصة الرقمية المتميزة للفنون والمتاحة حصرياً على أجهزة تلفاز سامسونج، الوصول إلى مجموعة منتقاة تضم 23 عملاً فنياً من معارض "آرت بازل"، والتي تم عرض مجموعة منها في المعرض الذي أقيم في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض خلال شهر آذار 2025.





ويضم متجر ‘Samsung Art Store’ أكثر من 3,000 عمل فني من متاحف ومعارض وفنانين عالميين، حيث يتيح للمشتركين استكشاف روائع منتقاة بعناية بدقة ‘4K’ مذهلة، ما يمنحهم فرصة لإضفاء أجواء "آرت بازل" إلى منازلهم. وتضم مجموعة "آرت بازل هونغ كونغ" أعمالاً فنية شهيرة، مثل ‘This Triptych is as Gorgeous as the Autumn in a Scented Room’ للفنان تشو جينشي، و’Enduring as the Universe’ للفنان تيكو ليو، و’Shadow of the Sun’ للفنان جيموك تشوي، و’Green Bear’ للفنان باي يون هوان، وغيرها من الأعمال المتميزة.



وقال نائب رئيس قطاع شاشات العرض المرئية في سامسونج للإلكترونيات، بونج جون كو: "يعمل متجر 'Samsung Art Store' على جعل الفنون الراقية متاحة أكثر من أي وقت مضى، حيث يتيح عرض أبرز الأعمال الفنية التي تقدمها المعارض العالمية الرائدة في "آرت بازل هونغ كونغ" مباشرة في المنزل." وأضاف: "نفخر بتوسيع هذه التجربة لتصل إلى المزيد من مستخدمي أجهزة تلفاز سامسونج حول العالم، ما يمنحهم فرصة الاستمتاع بأعمال فنية عالمية المستوى بجودة ‘4K’ مذهلة، بكل سهولة وبضع نقرات فقط."



تقديم تجربة "آرت بازل" على أجهزة تلفاز سامسونج

يعد "آرت بازل" أحد أبرز المعارض الفنية العالمية المخصصة للفن الحديث والمعاصر، ويُقام في هونغ كونغ، وبازل، وباريس، وميامي بيتش. ومن خلال متجر"Samsung Art Store"، أصبحت مجموعة مختارة بعناية من هذه الروائع الفنية متاحة خارج قاعات المعرض، مما يمنح عشاق الفن حول العالم فرصة لاستكشاف أعمال مختارة من تقديم أبرز المعارض العالمية في "آرت بازل"، وكل ذلك من راحة منازلهم.



ولتعزيز التكامل بين الفن والتكنولوجيا، ستقدم سامسونج صالة تفاعلية تحت عنوان ‘ArtCube’ في "آرت بازل هونغ كونغ" خلال الفترة من 28 إلى 30 آذار. وستعرض هذه التجربة كيف تعيد شاشات ‘The Frame’، و’MICRO LED’، و’Neo QLED 8K’ تعريف تجربة الفن الرقمي، من خلال عرض الأعمال الفنية، بما في ذلك مختارات من مجموعة "آرت بازل"، بدقة مذهلة.



وتحت شعار "فنٌ بلا حدود، اكتشف الفن بطريقة جديدة"، ستمكّن ‘ArtCube’ الزوار من التفاعل مع المجموعات الحصرية لمتجر‘Samsung Art Store’، ما يربط بين الفن المادي والفن الرقمي في تجربة غامرة.



وبالإضافة إلى تجربة صالة ‘ArtCube’، تقدم سامسونج سلسلة من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على روّاد الفن المعاصر. وتقود هذه الحوارات رئيسة قسم المحتوى والتنظيم الفني في سامسونج، داريا غرين، حيث تدير نقاشات فردية تفاعلية مع الرئيسة التنفيذية للنمو في "آرت بازل"، هايلي رومر، والفنان الأمريكي مارك دينيس، المعروف بإبداعه وأسلوبه في الواقعية الفوتوغرافية.



ترسيخ ريادة سامسونج في الفنون الرقمية

بعد أن كان متجر ‘Samsung Art Store’ متاحاً حصرياً على 'The Frame' و 'MICRO LED'، أصبح الآن متوفراً على أجهزة تلفاز 'Neo QLED' و 'QLED'، وذلك في إطار رؤية سامسونج لجعل الفن العالمي متاحاً لجمهور أوسع. وبالإضافة إلى مجموعة "آرت بازل هونغ كونغ"، ستواصل سامسونج شراكتها مع أحد أعرق المعارض الفنية في العالم عبر تقديم أعمال فنية حصرية من مجموعتي "آرت بازل" في بازل وباريس في وقت لاحق من هذا العام.



ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمعرض "آرت بازل، نوح هورويتز: "نفخر بشراكتنا مع 'Samsung Art Store' في مجموعة "آرت بازل هونغ كونغ 2025"، حيث نوسع تجربة المعرض الثقافية الفريدة لتصل إلى جمهور أوسع، ونخلق فرصاً جديدة على مدار العام لتمكين جمهور أوسع من التفاعل مع البرنامج الدولي المتميز لمعارض "آرت بازل" وفنانيها."



وتضم مجموعة "آرت بازل هونغ كونغ" أعمالًا لفنانين عالميين بارزين، من بينهم جيموك تشوي، وباي يون هوان، وستيفن وونغ تشون هاي، وتيكو ليو، وألاسي إينو، وتروماراما، وموريمورا ياسوماسا، وداميان إلويس، وتشو جينشي، وناكاي كاتسومي، وكاو يو، وحمرة عباس، ونبيل نحاس، أوين فو، وصوفي فون هيلرمان، وتشاو تشون فاي، وجيليان أيرز، وجونجكان.