أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية

10:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743631 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية، خلال هذا الأسبوع، ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وذلك من خلال عطاء كشط وتعبيد مخصص لهذه الشوارع، بمساحة 500,000 م مربع موزعة على كافة مناطقها. اضافة اعلان





وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد شارع الملكة رانيا، وشارع وصفي التل، وشارع المدينة المنورة، وشارع الملك عبدالله الثاني، وشارع الحرية/المقابلين، وشارع القدس/رأس العين، وشارع النوري الحديد/القويسمة.



كما ستشمل أعمال التعبيد شارع الملك عبدالله الأول/ماركا، وشارع زهران/زهران، وشارع الفروسية/النصر، وشارعي الملكة عالية والملكة نور/العبدلي، وشارع صلاح الدين/المدينة، وشارع أبو نصير، وشارع شفا بدران الرئيسي/شفا بدران، وشارع أسامة بن زيد طلوع طوارئ البشير/اليرموك، إضافة إلى شوارع أخرى سيتم تعبيدها ضمن هذا العطاء.



وأكدت الأمانة أنها ستباشر الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب.