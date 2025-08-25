أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية

وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد شارع الملكة رانيا، وشارع وصفي التل، وشارع المدينة المنورة، وشارع الملك عبدالله الثاني، وشارع الحرية/المقابلين، وشارع القدس/رأس العين، وشارع النوري الحديد/القويسمة.
كما ستشمل أعمال التعبيد شارع الملك عبدالله الأول/ماركا، وشارع زهران/زهران، وشارع الفروسية/النصر، وشارعي الملكة عالية والملكة نور/العبدلي، وشارع صلاح الدين/المدينة، وشارع أبو نصير، وشارع شفا بدران الرئيسي/شفا بدران، وشارع أسامة بن زيد طلوع طوارئ البشير/اليرموك، إضافة إلى شوارع أخرى سيتم تعبيدها ضمن هذا العطاء.
وأكدت الأمانة أنها ستباشر الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب.
