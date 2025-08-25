تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في التقرير، إن قوات الاحتلال أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين شنوا خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 فلسطينيا.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد
-
لازاريني: لامبالاة العالم وتقاعسه عن ما يجري في غزة أمر صادم
-
ارتفاع عدد شهداء سوء التغذية والمجاعة في غزة إلى 300
-
حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 صحفيا
-
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
الأونروا: نظام التعليم بغزة على وشك الانهيار التام
-
انتحار شرطي إسرائيلي واجه مقاتلي حماس في سديروت
-
شهيدان ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على منزل غرب غزة