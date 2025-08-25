الإثنين 2025-08-25 10:35 م
 

تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

الإثنين، 25-08-2025 10:10 م
الوكيل الإخباري- كشف تقرير أممي، اليوم الاثنين، بأن أكثر من 670 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، منذ بداية العام الماضي بينهم 129 طفلا.اضافة اعلان


وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في التقرير، إن قوات الاحتلال أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا.

وأشار التقرير إلى أن المستوطنين شنوا خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 فلسطينيا.
 
 
