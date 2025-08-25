الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

10:14 م

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمان الكبرى حملة إزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكّل وجودها اعتداءً على الأرصفة والشوارع، وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية.





وأوضحت الأمانة أن فرقها الميدانية أزالت 783 حاجزًا إسمنتيًا كانت تعيق الحركة المرورية منذ بدء الحملة الخميس الماضي وحتى مساء الاثنين، مشيرة إلى أن هذه العملية تستغرق وقتًا لإزالتها وإرسالها إلى المكبات الخاصة.



كما أزالت فرق الأمانة 4500 حاجز بلاستيكي، تنوّعت بين الأقماع و"الستاندات" وأحواض الزراعة.

وأكدت الأمانة أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من إزالة كافة العوائق والحواجز الموجودة في الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الأرصفة.



وكانت الأمانة قد بدأت الخميس الماضي حملة لإزالة كافة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكّل وجودها اعتداءً على الأرصفة والشوارع.



وتسعى الأمانة من خلال هذا الإجراء إلى زيادة سعة الشوارع، وتخفيف الازدحامات المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة، وإعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة، وتسهيل حركة المشاة، والحفاظ على السلامة العامة.