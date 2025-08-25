الإثنين 2025-08-25 10:34 م
 

الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة
 
الإثنين، 25-08-2025 10:14 م
الوكيل الإخباري-   تواصل أمانة عمان الكبرى حملة إزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكّل وجودها اعتداءً على الأرصفة والشوارع، وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية.اضافة اعلان


وأوضحت الأمانة أن فرقها الميدانية أزالت 783 حاجزًا إسمنتيًا كانت تعيق الحركة المرورية منذ بدء الحملة الخميس الماضي وحتى مساء الاثنين، مشيرة إلى أن هذه العملية تستغرق وقتًا لإزالتها وإرسالها إلى المكبات الخاصة.

كما أزالت فرق الأمانة 4500 حاجز بلاستيكي، تنوّعت بين الأقماع و"الستاندات" وأحواض الزراعة.
وأكدت الأمانة أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من إزالة كافة العوائق والحواجز الموجودة في الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الأرصفة.

وكانت الأمانة قد بدأت الخميس الماضي حملة لإزالة كافة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكّل وجودها اعتداءً على الأرصفة والشوارع.

وتسعى الأمانة من خلال هذا الإجراء إلى زيادة سعة الشوارع، وتخفيف الازدحامات المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة، وإعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة، وتسهيل حركة المشاة، والحفاظ على السلامة العامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي

الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

أخبار محلية الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

فلسطين تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

ب

أخبار محلية تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

ل

فلسطين ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد

ل

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة

ت

أخبار محلية بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة

ب

أخبار محلية البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة



 
 





الأكثر مشاهدة