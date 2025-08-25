تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

وأشاد متصرف لواء الرصيفة، الدكتور عمر الحديد، خلال رعايته للحفل، بجهود القائمين على المراكز، معتبرًا أن هذا العدد الكبير من المشاركين يُعد مصدر فخر لمدينة الرصيفة، التي أثبتت تميزها في هذا الجانب، داعيًا إلى استمرار الدعم الرسمي لجهود مديرية الأوقاف في تنظيم هذه البرامج بشكل سنوي.
من جانبه، استعرض مدير أوقاف الرصيفة، محمد فوزي الأحمد، بحضور مفتي اللواء، الدكتور نشأت الحوري، أبرز فعاليات المراكز التي أقيمت تحت شعار: "يدًا بيد نحمي أجيال الغد من المخدرات"، مبينا أن الطلبة تلقوا خلالها دروسًا في حفظ القرآن الكريم وتعاليمه والسنة النبوية، إلى جانب مشاركتهم في جلسات توعوية لحمايتهم من الفكر المتطرف والمخدرات، وتنمية شخصياتهم ومواهبهم.
وتضمن الحفل عرض فيديو يلخص فعاليات المراكز والأنشطة، إلى جانب فقرة أناشيد دينية، واختُتم بتكريم الطلبة الأوائل، والمراكز المتميزة، وعدد من المشرفين تقديرًا لجهودهم.
