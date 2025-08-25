ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ليس راضيا" عن الغارة التي شنتها إسرائيل على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، والتي أدت إلى استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين.

اضافة اعلان



وسُئل ترامب عن هذه المجزرة خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضوي، فقال إنه لم يكن على علم بها.



وتابع قائلا "لست راضيا عنها. لا أريد أن أراها. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا الكابوس".



واستنكرت عدة دول غربية قصف المستشفى من دون أن تدين إسرائيل إدانة واضحة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف تم بتصديق من القيادة العسكرية العليا.



وأكد ترامب في تصريحات لاحقة أنه "يجب أن تنتهي الحرب في غزة. وأعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة ستكون هناك نهاية جيدة وحاسمة لها".