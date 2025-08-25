الإثنين 2025-08-25 10:35 م
 

ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 25-08-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ليس راضيا" عن الغارة التي شنتها إسرائيل على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، والتي أدت إلى استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين.

اضافة اعلان


وسُئل ترامب عن هذه المجزرة خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضوي، فقال إنه لم يكن على علم بها.


وتابع قائلا "لست راضيا عنها. لا أريد أن أراها. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا الكابوس".


واستنكرت عدة دول غربية قصف المستشفى من دون أن تدين إسرائيل إدانة واضحة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف تم بتصديق من القيادة العسكرية العليا.


وأكد ترامب في تصريحات لاحقة أنه "يجب أن تنتهي الحرب في غزة. وأعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة ستكون هناك نهاية جيدة وحاسمة لها".


ولم يخض الرئيس الأميركي في التفاصيل لكنه أثنى على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب– وقال إنه "يتعامل معه كثيرا"، وإنهما حققا "نجاحا باهرا في إيران حيث قضينا على تهديدها النووي".

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي

الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

أخبار محلية الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة

تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

فلسطين تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024

ب

أخبار محلية تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

ل

فلسطين ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد

ل

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة

ت

أخبار محلية بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة

ب

أخبار محلية البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة



 
 





الأكثر مشاهدة