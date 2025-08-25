ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد

وسُئل ترامب عن هذه المجزرة خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضوي، فقال إنه لم يكن على علم بها.
وتابع قائلا "لست راضيا عنها. لا أريد أن أراها. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا الكابوس".
واستنكرت عدة دول غربية قصف المستشفى من دون أن تدين إسرائيل إدانة واضحة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف تم بتصديق من القيادة العسكرية العليا.
وأكد ترامب في تصريحات لاحقة أنه "يجب أن تنتهي الحرب في غزة. وأعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة ستكون هناك نهاية جيدة وحاسمة لها".
ولم يخض الرئيس الأميركي في التفاصيل لكنه أثنى على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب– وقال إنه "يتعامل معه كثيرا"، وإنهما حققا "نجاحا باهرا في إيران حيث قضينا على تهديدها النووي".
