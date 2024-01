سامسونج تسلّط الضوء على أكبر عدد من مشاريع مختبر C-Lab على الإطلاق خلال معرض الإلكترونيّات الاستهلاكيّة 2024

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - تعتزم شركة سامسونج للإلكترونيّات تسليط الضوء على 15 مشروعاً وشركة ناشئة جديدة تمّ تطويرها واحتضانها ضمن برنامجها مختبر C-Lab، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024، الذي يُعقد في الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري. ويُعتبر هذا العدد من المشاريع هو الأكبر على الإطلاق الذي تعرضه سامسونج في Eureka Park في معرض Venetian Expo، مساحة العرض الرئيسيّة للشركات الناشئة في أكبر حدث تقني في العالم والذي ينظّم في لاس فيغاس.ومن المتوقع أن يضم معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة هذا العام أكثر من 1000 شركة ناشئة، وأن يجذب أكثر من 130 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام. وفي هذا الحدث، تتوقع سامسونج من الشركات الناشئة من C-Lab تقييم استجابات السوق العالمية وتعزيز جدوى أعمالها والتفاعل مع المستثمرين.وأكّد بيلجيو جيون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز الإبداع والابتكار في سامسونج للإلكترونيات أنّ الهدف من برنامج C-Lab يتمثّل بتوفير منصة للشركات الناشئة لتنمو وتزدهر. وقال: "يعد معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة المكان المثالي لهذه الشركات والمشاريع المبتكرة لعرض إمكاناتها أمام اللاعبين الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا كمؤشر على حضورها في المشهد العالمي".وقد تم إطلاق برنامج C-Lab في عام 2012، ومنذ إنشائه، قامت سامسونج برعاية ما مجموعه 872 مشروعاً وشركة ناشئة. يتضمن ذلك 475 مشروعاً من خلال برنامج C-Lab Outside و397 عبر C-Lab Inside. وعلى وجه الخصوص، قامت 537 شركة ناشئة (62 شركة من C-Lab Spin-off و475 من C-Lab Outside)، بجمع استثمارات بقيمة إجمالية وصلت إلى مليار دولار.C-Lab Outside: عشرة مشاريع تتضمن مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحيّةتم إطلاق برنامج C-Lab Outside في أكتوبر 2018، وتتلقى الشركات الناشئة المختارة للبرنامج الدعم الكامل، بما في ذلك مساحات العمل المكتبية وبرامج التطوير المخصصة والاستثمار، إلى جانب التعاون التجاري من سامسونج للإلكترونيات. وقد تعاونت Dr.Tail ، وهي خدمة استشارات بيطرية عبر الإنترنت، مع شركة سامسونج لتوفير خدماتها ضمن أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية، وسيتم عرضها في أكشاك C-Lab في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة.وبالإضافة إلى ذلك، ستعرض شركة سامسونج تسع شركات ناشئة أخرى تم اختيارها ودعمها بواسطة برنامج C-Lab Outside، وهي:• RebuilderAI: حلول الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد بسرعة وسهولة على الهواتف الذكية• Ghost Pass: حلول المصادقة البيومترية اللامركزية عن بعد• DEEPX: أشباه موصلات تعمل بالذكاء الاصطناعي تعتمد على NPU• Style Bot: خدمة استشاريّة للأزياء تقدّم توصيات بناءً على بيانات الملابس الخاصة بالمستخدم• Vision: نافذة ذكية تتميّز بالشفافية وقابلة للتعديل• DolbomDream: سترة ذكية قابلة للنفخ مصممة لمراقبة صحة كبار السن• 60Hertz: حل قائم على الذكاء الاصطناعي لمحطة طاقة افتراضية (VPP)• Wrtn Technologies: خدمة بوابة الذكاء الاصطناعي التوليدي• NdotLight: منصة تصميم ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنتوأعرب سانكوان لي، الرئيس التنفيذي لشركة Ghost Pass، عن سعادته بكون شركته جزءاً من جناح C-Lab للشركات الناشئة في Eureka Park. وقال: "بفضل دعم مختبر C-Lab من سامسونج، نجحنا بالفوز في جائزة معرض CES للابتكار هذا العام، الأمر الذي يجعل من هذا الحدث باعتقادي فرصة مثالية لاتخاذ خطوة نحو التحول إلى العالمية".مشروعان ضمن C-Lab Inside من موظفي سامسونج وثلاثة ضمن C-Lab Spin-offبدأت في سامسونجتسلّط سامسونج الضوء على مشاريعها ضمن C-Lab Inside في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة منذ عام 2016، وسيضم المعرض لهذا العام مشروعين تتم رعايتهما حاليًا داخل الشركة، وتركّز على قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا الحيوانات الأليفة، وقد حظيت بتقدير كبير نظير ابتكاراتها وإمكاناتها التسويقيّة وشمولها، وهي:• ID.EARS: وهي منصة للرعاية الصحية تحلل موجات الدماغ التي تلتقطها سماعات الأذن• DumboCam: منصة لتدريب الحيوانات الأليفة تستخدم تكنولوجيا Vision AIوفي عام 2016، قدمت سامسونج برنامجها C-Lab Spin-off والذي يُتيح لمشاريع برنامج C-Lab Inside التي تتمتع بإمكانات عالية في الوسق بالانطلاق كشركات ناشئة كاملة ومستقلة. وخلال معرض CES 2024 ستقوم ثلاثة مشاريع ضمن برنامج C-Lab Spin-off والتي انطلقت في بادئ الأمر كمشاريع ضمن برنامج C-Lab Inside؛ بعرض منتجاتها المبتكرة في مساحة C-Lab. وتشمل هذه المشاريع:• Yellosis: وتختصّ بالمراحيض الذكية وحلول الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعتمد على قياس فضلات الجسم السائلة• Becon: حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي للتعامل مع تساقط الشعر• Goose Labs: تطبيق بتقنية الميتافيرس للتمرين المنزلي مزوّد بصور رمزية لاستشعار الحركة في الوقت الفعلي.مشاريع C-Lab تحصدـ 23 جائزة للابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024كشفت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) في نوفمبر من العام الماضي عن الفائزين بجوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024، بما في ذلك جائزة أفضل ابتكار. وقد حصلت مشاريع برنامج C-Lab على هذه جائزة المرموقة، بالإضافة إلى 22 جائزة أخرى.وتُشارك سامسونج معرفتها وخبرتها في الفوز بجوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة، والتوسّع في السوق العالمية؛ مع مشاريع برنامج C-Lab، الأمر الذي ساهم في نجاح هذه المشاريع. وقد تمّ اختيار 16 شركة ناشئة من C-Lab Outside للفوز بجائزة الابتكار. بينما حصل أحد مشاريع C-Lab Spin-off على جائزة أفضل ابتكار، فيما تم تكريم أربعة أخرى بجائزة الابتكار.وتفصيلاً؛ فقد حصلت شركة STUDIO LAB، وهي شركة ناشئة تأسست كشركة فرعية في عام 2021، على جائزة أفضل ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة، وتتخصص هذه الشركة في منتجين رئيسيين: Seller Canvas، وهي خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة صفحات بيانات التجارة، وPhoto-bot، وهو روبوت آلي للتصوير التجاري ويجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.كما حاز كل من Yellosis وDEEPX، على جوائز الابتكار في ثلاث فئات، حيث قامت شركة Yellosis، وهي شركة ناشئة في مجال الصحة الرقمية تأسست كشركة فرعية في عام 2020، بتصميم Cym702 Seat، وهو مرحاض ذكي مصمم لتحليل فضلات الجسم السائلة بشكل مستقل، وتقديم حلول الإدارة الصحية. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت الشركة Cym702 Circle، وهو مرحاض ذكي يقيس بشكل أساسي مستويات الجلوكوز في فضلات الجسم السائلة داخل مرافق الحمامات العامة. وحصلت Yellosis على جوائز الابتكار في معرض CES في ثلاث فئات وهي: الصحة الرقمية، والمدن الذكية، والمنتجات الداعمة للأمن البشري.وتتخصص شركة DEEPX، التي تأسست عام 2018، في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة والمخصصة لمعالجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل الوظائف القائمة على التعلم العميق مثل التعرف على الكائنات، والتعرف على الوجه أو الصوت، وتصنيف الصور، وتحسين جودتها. ومن الجدير بالذكر أن DEEPX هي أول شركة أشباه موصلات في مجال الذكاء الاصطناعي تحصل على جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة عبر ثلاث فئات، وهي: التكنولوجيا المدمجة، والروبوتات، وأجهزة الكمبيوتر ومكوناته.