الامن العام : حادث سير بين 3 مركبات أعلى جسر مادبا

وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات أعلى جسر مادبا، دون إصابات، نتج عنه إعاقة لحركة السير لمدة 40 دقيقة، لحين عودتها إلى طبيعتها.
كذلك تم التعامل مع سرعات عالية، حيث تم ضبط مركبة على طريق العمري - الأزرق كانت تسير بسرعة تتراوح من 90-193، وتم اتخاذ اللازم.
-
أخبار متعلقة
-
انعقاد المؤتمر الاقتصادي الـ11 في عمان السبت المقبل
-
"الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة في غزة
-
ثقافة الزرقاء تنظم ندوة فكرية
-
عودة طيران ويز اير وراين اير منخفض التكاليف إلى الأردن نهاية الشهر الحالي
-
الامن العام يكشف تفاصيل حريق وادي القمر فجر اليوم
-
أكثر من 203 آلاف زائر لقلعة عجلون
-
الأمن العام ينعى بني عواد
-
الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد للاناث - رابط