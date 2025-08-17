الأحد 2025-08-17 11:09 ص
 

الامن العام : حادث سير بين 3 مركبات أعلى جسر مادبا

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 17-08-2025 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور شاحنة أعلاف في الزرقاء، دون إصابات.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات أعلى جسر مادبا، دون إصابات، نتج عنه إعاقة لحركة السير لمدة 40 دقيقة، لحين عودتها إلى طبيعتها.

كذلك تم التعامل مع سرعات عالية، حيث تم ضبط مركبة على طريق العمري - الأزرق كانت تسير بسرعة تتراوح من 90-193، وتم اتخاذ اللازم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حكومة غزة: الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض

فلسطين حكومة غزة: الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية انعقاد المؤتمر الاقتصادي الـ11 في عمان السبت المقبل

ارشيفية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة في غزة

ثقافة الزرقاء تنظم ندوة فكرية

أخبار محلية ثقافة الزرقاء تنظم ندوة فكرية

هزة أرضية بمدينة الأغواط الجزائرية

عربي ودولي هزة أرضية في الجزائر

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : حادث سير بين 3 مركبات أعلى جسر مادبا

ارشيفية

أخبار محلية عودة طيران ويز اير وراين اير منخفض التكاليف إلى الأردن نهاية الشهر الحالي

ارشيفية

فلسطين مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل



 
 





الأكثر مشاهدة