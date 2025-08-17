الامن العام : حادث سير بين 3 مركبات أعلى جسر مادبا

10:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742517 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور شاحنة أعلاف في الزرقاء، دون إصابات. اضافة اعلان





وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات أعلى جسر مادبا، دون إصابات، نتج عنه إعاقة لحركة السير لمدة 40 دقيقة، لحين عودتها إلى طبيعتها.



كذلك تم التعامل مع سرعات عالية، حيث تم ضبط مركبة على طريق العمري - الأزرق كانت تسير بسرعة تتراوح من 90-193، وتم اتخاذ اللازم.