ثقافة الزرقاء تنظم ندوة فكرية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الزرقاء مساء أمس السبت، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، ندوة فكرية نوعية، تناولت أبرز قضايا الشرق الأوسط، بحضور وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري ومدير الثقافة محمد الزعبي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والناشطين والمهتمين بالشأنين الثقافي والسياسي.

واستهل الباحث والمفكر الدكتور منذر الحوارات الندوة بورقة تحليلية معمقة بعنوان "هندسة الشرق الأوسط الجديد"، إذ قدم من خلالها قراءة شاملة للتحولات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة، وانعكاساتها على مستقبل الشعوب العربية ومساراتها السياسية والاجتماعية، مبينا ضرورة استشراف آفاق المرحلة المقبلة بوعي استراتيجي ورؤية متبصرة.