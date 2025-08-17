عودة طيران ويز اير وراين اير منخفض التكاليف إلى الأردن نهاية الشهر الحالي

09:58 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن المملكة ستشهد عودة طيران ويز إير، وراين إير، المنخفض التكاليف، لرحلاتها تدريجيًا اعتبارًا من أواخر الشهر الحالي، حيث ستستأنف شركة ويز إير خط بودابست إلى عمّان بتاريخ 26 آب، والذي يعمل على مدار العام بمعدل رحلتين أسبوعيًّا. اضافة اعلان





وبحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، أكد حجازين أن موسم الشتاء 2025-2026 سيشهد تشغيل أكبر شبكة رحلات جوية مباشرة منخفضة التكلفة تربط الأردن بـ18 وجهة أوروبية، عبر شركات كبرى مثل راين إير، وويز إير وطيران يورو وينغز، انطلاقًا من مطار الملكة علياء الدولي.



ولفت الوزير إلى أن ويز إير لموسم الشتاء المقبل ستشمل أيضًا تشغيل 4 وجهات أوروبية مباشرة إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، بمعدل رحلتين أسبوعيًا لكل منها، وهي: كاتوفيتسه ووارسو (بولندا)، بوخارست (رومانيا)، وصوفيا (بلغاريا)، ما يعزز مكانة العقبة كبوابة رئيسية للسياحة الشاطئية والشتوية.



من جهته، بيّن مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن الرحلات ستبدأ تدريجيًا اعتبارًا من 16 أيلول المقبل وحتى نهاية آذار 2026، على أن يتم تمديد التشغيل إلى الموسم الصيفي 2026.



وقال إن الوجهات الجديدة والمستأنفة ستشمل مدنًا أوروبية سياحية رئيسية مثل: ميلان، بافوس، باريس، روما، مدريد، فيينا، بودابست، شتوتغارت، براغ، ولندن، الأمر الذي يسهم في تعزيز حركة السياحة إلى الأردن خلال الموسم الشتوي، ودعم القطاع السياحي عبر زيادة أعداد الزوار الأوروبيين، وانعكاسه على زوار المملكة، وخاصة البترا التي ستشهد إقبالًا ملحوظًا.



وأكد عربيات أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود كبيرة لإعادة الحركة السياحية التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى المساهمات الترويجية المستمرة للهيئة لزيادة الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة، وتسهيل وصول السياح إلى المواقع السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة، بما في ذلك البترا، ووادي رم، والبحر الميت، والعقبة.