جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لنقل الغزيين إلى جنوب القطاع اليوم

وأضاف المتحدث أنه "سيتم نقل المعدات عن طريق معبر (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة" جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تعتزم شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة.
ومن شأن السيطرة على المدينة، التي يقطنها قرابة مليون فلسطيني، أن تُعقّد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.
