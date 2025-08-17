انعقاد المؤتمر الاقتصادي الـ11 في عمان السبت المقبل

ودعت الجمعية في بيان اليوم الأحد، الباحثين والمختصين وصناع القرار إلى حضور المؤتمر الذي يناقش قضايا حيوية ومهمة لبحث الاستدامة المالية والأمن الاقتصادي في مواجهة التحديات المتزايدة للدين العالمي.
وقال رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، إن المؤتمر الذي سينعقد بالتعاون مع جامعة البترا يشكل منصة فكرية لإنتاج حلول عملية تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بهدف ربط مخرجات الدراسات بمراكز صنع القرار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، مبينا أن الأمن الاقتصادي يمثل خط الدفاع الأول أمام الأزمات العالمية.
