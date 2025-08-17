انعقاد المؤتمر الاقتصادي الـ11 في عمان السبت المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، عن عقد المؤتمر الاقتصادي الحادي عشر بعنوان "الدين العالمي وإعادة هيكلة السياسات المالية" في عمان السبت المقبل.

ودعت الجمعية في بيان اليوم الأحد، الباحثين والمختصين وصناع القرار إلى حضور المؤتمر الذي يناقش قضايا حيوية ومهمة لبحث الاستدامة المالية والأمن الاقتصادي في مواجهة التحديات المتزايدة للدين العالمي.